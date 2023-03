Az önkormányzat és a gazdák közösen tartják karban a külterületi utakat Rábatamásiban. Kovács Attila polgármester úgy látja, a termelők többnyire belátják: valamennyiük érdeke, hogy rend legyen a határban.

Legutóbb összesen 400 köbméternyi kavicsot és darált építőanyag-törmeléket juttattak ki a kritikus szakaszokra. A szállítást a termelők végezték el.

– Nemcsak helyi gazdák jöttek, hanem olyanok is más településekről, akik falunkban használnak földeket. Ez az összefogás örvendetes és köszönjük is mindenkinek, aki részt vett benne. Nemrégiben alakítottunk egy útbizottságot, ami javaslatot tesz a felújításokra és a képviselő-testület jóváhagyásával állunk neki a munkának. A törmeléket a korábbi belterületi útfelújítások során keletkezett anyagból nyerjük, amit saját költségünkön daráltatunk le. Elsőbbséget élvez nálunk a középső út, melyen a legnagyobb a forgalom és amin már tavaly is dolgoztunk, így idén ott csak kisebb beavatkozásokra volt szükség. Így tudtunk foglalkozni a „szélső utakkal”. A kavics és törmelék kiszállítása előtt egy helyi gazdálkodó saját gépével elvégezte az utak mentén a bokrok nyesését – tájékoztatott Kovács Attila.