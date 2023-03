Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron vármegyei közgyűlés elnöke elmondta, több mint kétmilliárd forint a költségvetésük. – Van két nagy beruházásunk: a megyeháza energetikai felújítása, ami műemlék épület, illetve rendezvényközpontot építünk a Töltésszer utcába, ami szinte milliárdos tétel. Ezen felül több mint 270 projektet menedzselünk, ennyiben lát el feladatot a vármegye önkormányzata.

Megvitatták a közgyűlésen az integrált területfejlesztési program legújabb verzióját is, amit ha a közgyűlés jóváhagyása után a kormány is elfogad, a kiemelt városok, mint Győr, Sopron és Mosonmagyaróvár is hozzájuthat a területfejlesztési pénzekhez. De a többi település számára is új források nyílhatnak.

– Sokféle pályázat jelent meg már eddig is. Noha még nem nyíltak meg az Európai Uniós források, a kormány átmenetileg finanszírozza a fejlesztéseket, de EU-s feltételrendszer szerint hajtjuk végre a pályázatokat.

Németh Zoltán azt is közölte, a bölcsőde fejlesztés után a jövőben az óvoda fejlesztés lesz a hangsúlyos. – A vármegye településeinnek egyharmadán van bölcsődei ellátás, aki kért, az kapott erre forrást. Az óvodákra eddig nem tudtunk hangsúlyt fektetni, ezért most jön a következő korcsoport. Fontos hogy igényes környezetben, szeretetben, jó óvodai szolgáltatásban nevelkedjen a gyermek, mert akkor válik munkájára is igényes felnőtté.

Dr. Szopka Zsolt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kirendeltsége tíz éves tevékenységéről tájékoztatta a közgyűlést, és beavatta lapunkat két jövőbeli tervbe is. Két európai úniós projektet ismertetett. Egyik a Támogatott lakhatás, mely felnőtt fogyatékkal élőket segít intézmények helyett családi házas ellátáshoz. Erre a célra a megye területén 16 új családi házat vásároltak, mely 174 ellátott számára biztosít családiasabb életkörülményeket. Ebben az évben zárul a projekt. A másik terv egyelőre forráshiány miatt áll, ez az autizmussal diagnosztizáltak számára nyújtana állapotuk súlyossága szerinti bentlakásos ellátást hatvan fő részére.