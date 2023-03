Az eseményen felvázolták a klímapolitikai célkitűzéseiket, jó gyakorlatokat mutatnak be továbbá a 2022 évben a klímacéljaikat leginkább szolgáló települések részére elismerést adnak át.

Győr-Moson-Sopron vármegye önkormányzata és a Europe Direct győri irodája szervezésében civil szervezetek, klímavédelemmel foglalkozó cégek, önkormányzatok cseréltek tapasztalatot az eseményen.

– Fontosnak tartjuk az energia korszerűsítési megoldásokat, amelyekkel csökkenteni lehet a fűtéshez, hűtéshez, a világításhoz szükséges energiát, ezáltal kevesebb lesz a káros anyag kibocsátás is. A legkörnyezetbarátabb energia, amit el sem használunk, ezért a jó gyakorlatokat be kell mutatni, hogy motivációt adjunk az önkormányzatoknak és a lakosság szemléletét is formáljuk. Mindenkinek kötelessége, hogy csökkentse a káros anyag kibocsátást és tegyen környezetünkért – mondta az esemény köszöntőjében Németh Zoltán, a vármegyei közgyűlés elnöke.

Kovács Toperczer Katalin, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezető gazdasági szakértője bemutatta, hogyan kezeli az unió az energiaválságot. Lajtmann Csaba, arról beszélt, milyen lehetőségei vannak a Reflex Környezetvédő Egyesületnek és az Éghajlatvédelmi Szövetségnek az energiaszegénység elleni küzdelemben, hogyan tudnak az önkormányzatoknak, a lakosságnak segíteni. A rendezvényen bemutatták a A Virtuális Erőmű Programot (VEP), amely az Európai Bizottság által a legjobb három uniós energiahatékonysági program közé választott fenntarthatósági kezdeményezés. A célja, hogy a partnerek energia- és CO2 megtakarításait összegyűjtse, bemutassa, jó példáikat megossza és díjazza. Az el nem használt és így egy fosszilis, szennyező erőműben meg nem termelt, tehát kiváltott energia egységekből egy „virtuális erőmű” épül, mely mára az ország 2. legnagyobb villamos erőművévé vált.

Azok az önkormányzatok, amelyek már jó néhány évvel ezelőtt elkezdtek gondolkodni az intézmények, a település energia hatékony működtetéséről, és folyamatosan dolgoztak is érte, mára könnyebben küzdenek meg az energiaválság kihívásaival. A megvalósításhoz vezető göröngyös utakról, eredményekről, megtakarított forintokról beszélt Hokstok Imre Győrsövényház, Lendvai Ivánné Cserődi Mária Kunsziget, valamint Talabér Jenő, Sopronhorpács polgármestere.