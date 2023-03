Másfél éves tesztidőszak után idén februárban Hajdú-Bihar vármegyében élesedett az új ügyeleti rendszer, majd március 1-jétől Győr-Moson-Sopron és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is. A tervek szerint az év végéig fokozatosan bevezetik az ország egész területén az egységes, háziorvosi ügyeleti rendelésből és sürgősségi ügyeletből álló rendszert. A Magyar Orvosi Kamara (MOK) február eleji küldöttgyűlésén azonban a háziorvosok az ügyeleti rendszer átalakítása során megkötendő új szerződések aláírásának megtagadásáról döntöttek.

Szerdán Győrfi Pál kommunikációs vezető arról tájékoztatta a Kisalföldet, hogy március 20-ig Győr-Moson-Sopron vármegyében 62 háziorvossal és 20 gyermekháziorvossal kötöttek szerződést. Bíznak benne, hogy az eddig távol maradtak is mihamarabb be fognak kapcsolódni az ellátásba.

– Március elseje óta Győr- Moson-Sopron vármegyében összesen 2550 ügyelethez forduló betegnek segítettünk, közülük 1430-an a hétköznap délután 4 és este 10 óra, valamint hétvégén reggel 8 és délután 2 óra között, a háziorvosi ügyeleti időszakban jelentkeztek – számolt be az új rendszerről Győrfi Pál.

A szóvivő szerint a mentőtisztekre a betegellátás más területén volna szükségük a rászorulóknak. Fotó: MW Archív

– A tapasztalatok továbbra is egyértelműen alátámasztják, hogy az ezekben az időszakokban jelentkező betegek rendszerint enyhébb panaszokkal, háziorvosi ellátást igénylő problémákkal fordulnak az ügyelethez (a 7 fokozatú súlyossági skálán 0, 1, 2, 3 szintű kórképek), így ellátásukra a háziorvosok lennének a legalkalmasabbak, miközben az őket helyettesítő szakemberekre, orvosokra, illetve mentőtisztekre a betegellátás más területén volna szükségük a rászorulóknak.

Győr-Moson-Sopron vármegyében március 1. és 20. között, háziorvosi ügyeleti időben ellátott 1430 beteg közül 1404 beteg enyhébb, háziorvosi ellátást igénylő problémákkal jelentkezett, mindössze ketten produkáltak súlyos, de nem életveszélyes tüneteket, míg 24 esetben „halottvizsgálat” volt az ügyelet feladata.

Továbbra is bízunk benne, hogy az eddig távol maradt háziorvosok is mielőbb be fognak kapcsolódni az ellátásba annak érdekében, hogy az ügyeleti rendszer a jövőben is zavartalanul működhessen és minden beteg a számára legmegfelelőbb ügyeleti ellátásban részesüljön – szögezte le a szóvivő.