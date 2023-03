– Folyamatban van a járdaépítés, amire a Magyar Falu Programban nyertünk közel hatmillió forintot. Ha az időjárási viszonyok kedvezőek lesznek, várhatóan a jövő hét végére végeznek a szakemberek. Mintegy 150 méternyi szakasz kap új burkolatot – mondta Szabó Ágnes polgármester a templom előtt futó járdáról.

– LEADER-pályázaton 1,9 millió forintot nyertünk kamerarendszer kiépítésére, a saját erővel együtt majd 4 millió forint a kivitelezés. Bősárkány és Tárnokréti fele, valamint a parknál van egy-egy kamera, tulajdonképpen mindhárom irányból figyeli a faluban a mozgást. Önerőből még a Kossuth Lajos utcába is tettünk egy térfigyelőt. Az Országfásítási Programban 10 kislevelű hársfára nyertünk támogatást, amiket a temetőben szeretnénk elültetni. Lassan kezdjük a virágosítást, új virágágyásokat is kialakítunk.

Rábcakapin sokan érdeklődtek a minapi bűnmegelőzési előadás iránt.

A polgármester a programokra is kitért: – Bűnmegelőzési előadásra vártuk az idősebb korosztályt a Csornai Rend- őrkapitányság szervezésében, hasznos és figyelemfelkeltő volt – jegyezte meg, majd a következő eseményről elmondta, hogy húsvéti kézműves-foglalkozással készülnek a gyerekeknek. – Várjuk az új pályázati kiírásokat is, a terveink megvannak a jövőre nézve: ilyen a temetőkerítés felújítása, a járdaépítés folytatása, és ha lehetőség nyílna rá, a külterületi utakat is szeretnénk rendbe tenni.