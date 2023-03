Önkormányzati ingatlanok értékesítéséről döntött legutóbbi ülésén Csorna képviselő-testülete. Az intézkedés előzményei tavaly októberre nyúlnak vissza, amikor a testület úgy határozott, hogy a bevételek növelésére megoldást keres. A városnak több olyan ingatlana is van, melyek hasznosítása jelenleg nem gazdaságos. Ezeket jelölték most ki eladásra.

Az előterjesztésben olvasható, hogy sikeres értékesítéssel csökkenthetők a kiadások, hiszen nem kell utánuk rezsit fizetni és az állagmegóvásra költeni. Másrészt bevételt eredményeznek: a 2023-as költségvetésben 135 millió forinttal szerepel a tétel. Az ingatlanokat – hivatalos értékbecslés után – liciten kínálja megvételre az önkormányzat.

A listán szerepel a volt idősek otthonának épülete az Erzsébet királyné utcában. 2010-ben költözött el belőle az intézmény, sokáig üresen állt, most térítésmentesen egy táncoktatással foglalkozó egyesület használja. Állaga leromlott, falai vizesednek, a fűtésrendszere korszerűtlen. Licitre kerül az Andrássy utcában az úgynevezett Vörös-ház, melyet a város örökölt egykori tulajdonosától. Szintén jelentős felújításra szorul az ingatlan. Földszigeten egy közel 6 ezer négyzetméteres telket adna el az önkormányzat, melynek már ára is van: 7,7 millió forint. Egy másik üres terület is kalapács alá kerül, mely a Szeder utca mögött található és 8769 négyzetméteres.