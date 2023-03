A kötetlen kóstolón a borvidék 21 pincészetének 100 feletti tételét ismerhették meg a látogatók. A friss, 2022-es borok mellett korábbi évjáratok termését is. A nedűk előzetes minősítésen estek át, garantálva, hogy csak a legjobbak kerülhessenek a közönség elé. Nagy részük továbbra is illatos, könnyed, friss ital volt, de megjelentek az érlelt, hordós fehér fajták is, mint például a chardonnay, rajnai rizling, olaszrizling, pinot blanc, szürkebarát, zöld veltelini, furmint és juhfark. Néhány pincészet kísérletezik spontán erjesztéssel, natúr borokkal és a szőlő organikus művelésével is” – tudtuk meg a Tavaszi Kvaterkát rendező Neszmélyi Borút Egyesület titkárától, Izing Lászlótól. Mint mondta: elégedettek lehetnek, egyre népszerűbb a Neszmélyi borvidék sétáló borkóstolója. A tavalyi év az aszály miatt nem volt könnyű, ennek ellenére sok jó bor született.

– Az érdeklődők bővebben tájékozódhattak a Neszmélyi Borút Egyesület „Tájban élő ember” projektje során létrejött látogatóközpontokról és a pezsgőgyárról is. A kijelölt borút a Neszmélyi borvidék központi részét szeli át – tette hozzá Izing László.

A rendezvényen a két nap alatt mintegy hatszáz látogató vett részt. Sokan jókat beszélgetve megálltak egy-egy szóra, egy kis borra.

Bencsik János, a térség országgyűlési képviselője ezúttal nem politikusi minőségében érkezett a programra. Szőlőültetvénye van a közelben, borászkodik ő is, elhozta palackba zárt finom nedűit. Mint mondta, leginkább az alkalomhoz, illetve az aktuális ételhez választja ki a megfelelő bort.

Bencsik János országgyűlési képviselő saját borát kínálta.









Borászatok

A kétnapos program résztvevői: Augustin Kft. – Kristály Imperial Borászat, Bősze Pincészet, Czéh Pince, Fülöp Pince, Hauzer Pincészet, Hilltop Neszmély Borászat és Kamocsay Prémium Borok, Horváth Családi Pincé- szet, Kisbaka Családi Borbirtok, Kősziklás Borászat, N3 Borműhely, Nyitnikék Pincészet, Petőcz Pincészet, PlaceBor Szőlőbirtok, Rábai Katalin Borászat, Simecz Pince, Stróbl Borház, Szivek Pince, Szöllősi Pincészet, Turay Családi Pin- cészet, Wéber Családi Pince.