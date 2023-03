Andruskó Imrétől, az észak-komáromi Selye János Gimnázium igazgatójától megtudtuk, hogy kedden Szlovákia-szerte megkezdődtek az írásbeli érettségi vizsgák. Az ország mintegy 700 középiskolájának 41 ezer végzőse kezdte a hetet az iskola tanítási nyelvének megfelelő vizsgával, vagyis a szlovák iskolákban szlovák nyelvből és irodalomból, míg a magyar iskolákban magyar nyelv és irodalomból. Március 15-én következett az idegen nyelv. A Selyében ez az első év, hogy mindegyik diák angolból tesz érettségit. A gimnáziumokban kötelező a B2-es, vagyis az emelt szint, míg a szakközépiskolák tanulói választhatnak az alap- és az emelt szint között. Tegnap matematikatudásukról adtak számot a fiatalok, ez azonban nem kötelező érettségi tantárgy. Országosan a végzősök 15 százaléka választotta, a selyéseknél 119 érettségiző közül 40 írta meg a matektesztet. Ma szlovák nyelv és irodalommal fejezik be az írásbelit a magyar iskolák végzősei.

„A 41 ezer érettségizőből csupán 1600 vizsgázik magyar nyelv és irodalomból, holott a népszámlálás adatai szerint a magyarok aránya 8,5 százalék. Ennek egyrészt az az oka, hogy a magyar általános iskolák diákjainak 40 százaléka roma, és sokan nem jutnak el az érettségiig. Nekünk 119 végzősünk van, mindannyian érettségiznek” – mondta el Andruskó Imre. Az igazgató hozzátette: „Az idei végzősök jelentős hátránnyal indulnak, ugyanis ők azok, akik 2019 szeptemberében kezdték meg az iskolát, 2020 márciusában a Covid miatt bevezették az online oktatást, ami 2020-ban szinte végig fennállt, illetve 2021-ben is mintegy fél évet nem töltöttek emiatt a padban. Mi nemcsak az IQ-t, de az érzelmi intelligenciát is fejlesztjük, ami az online oktatás során nem megoldható. Illetve a szakemberek is kimondták, hogy a digitális oktatás nem olyan hatékony, mint a tantermi. Tavaly azt hittük, hogy ezt az állam figyelembe veszi, de ez nem történt meg. Bízunk abban, hogy idén másképp lesz” – fogalmazott.

Andruskó Imre a teszteket tartalmazó lezárt dobozzal. Pontban kedden 9 órakor nyitották fel az elsőt.

Fotós: Szinak Evelyn

A tesztekért az iskolaigazgatónak személyesen kellett elmennie Érsekújvárra. Lezárt dobozban hozta el azokat, amit kedden pontosan 9 órakor nyitottak ki. Az érettségizők délelőtt a tesztet töltötték ki, délután esszét írtak. A termekben 9.25-től már csak az érettségizők és az adminisztrátor pedagógusok tartózkodhattak. Ezért még előtte faggattuk a tanulókat: hogyan készültek, melyik tantárgytól tartanak a legjobban és bevetettek-e valamilyen praktikát.

„Az érettségi előtt egy nappal már nem tanultam, reménykedem a legjobbakban. Szerintem a Covid vagy az online oktatás szerepel a témák között valamilyen formában. Magyarból és szlovákból is 4–4 téma közül lehet választani, de angolból csak egy téma lesz. Félek tőle, mert nem tudom, hogy az mennyire lesz közelálló hozzám, elég lesz-e a fogalmazáshoz a szókincsem. Összességében az írásbeliktől jobban tartok, az dönti el, hogy mehetünk-e szóbelizni” – mondta Szabó Rebeka.

„A szlovák nyelv és irodalomtól tartok kicsit. Remélem, hogy a magyar témák között lesz a 200-as évfordulókból valamelyik: Petőfi, Az ember tragédiája vagy a Himnusz” – fogalmazott Patus Keve. Senkár Kristófhoz és Szombath Mátéhoz az avantgárd áll legközelebb, de nem panaszkodnak akkor sem, ha forradalmi témát kapnak. „Az írásbelire nem vetettem be semmilyen praktikát, szerintem nem is érdemes. Készültem, ahogy a tanárnő mondta. Ez leginkább a szövegértésen múlik. A szóbelire többet kell majd tanulni” – vélekedett Kristóf.

Patus Keve és Ledecky Gábor lazán várta a magyar írásbelit. Fotós: Szinak Evelyn

Aki esetleg valamilyen oknál fogva nem tud ezen a héten érettségizni, az április első hetében pótolhatja, míg a második pótidőpont szeptember eleje lesz, ekkor azonban az érettségiző veszít egy évet. A szóbelik májusban kezdődnek, azok Szlovákiában nyilvánosak, így bárki meghallgathatja a diákok feleletét.