„A Széchenyi István Egyetemen nagy hagyományai vannak annak, hogy a hallgatók valós, vállalati projekteken dolgozzanak, s az általuk kitalált ötletek, innovációk a gyakorlatban is hasznosuljanak, hozzájárulva a cégek és a térség versenyképességének erősítéséhez. Természetesen ezen a téren is szívesen működünk együtt és cserélünk tapasztalatot más, akár külföldi felsőoktatási intézményekkel.

Ezért is örültünk annak, hogy a portugál Leiriai és Cavadói–avéi Egyetemek munkatársai nemrégiben bemutatták saját, a mi Hallgatói Innovációs Projektünkhöz hasonló, »Link Me Up 1000 Ideas« elnevezésű programjuk módszertanát, eredményeit” – mondta dr. Szakonyi Petra, a Széchenyi-egyetem adjunktusa. Hozzátette: a találkozó létrejöttét segítette, hogy a győri egyetem mindkét portugál intézménnyel stratégiai partnerségben működik együtt a Regionális Egyetemi Hálózat-Európai Egyetem (Regional University Network-European University, rövidítve: RUN-EU) projekt keretében.

Dr. Dőry Tibor, a Széchenyi István Egyetem Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központjának vezetője.

A szervezők a kétnapos rendezvény programját a portugál intézmények által bemutatott témához igazították. Dr. Kurucz Attila, a Vezetéstudományi és Marketing Tanszék vezetője a Hallgatói Innovációs Projektet és az egyetemi-vállalati együttműködéseket ismertette.

Dr. Dőry Tibor, a Felsőoktatási és Ipari Együttműködések Központ vezetője az egyetem ökoszisztémáját, dr. Rámháp Szabolcs adjunktus a startup vállalkozások létrejöttének támogatását, dr. Czakó Katalin adjunktus pedig az intézmény angol nyelvű gazdaságtudományi doktori programja és a RUN-EU Plus projekt keretében megvalósítható közös kutatási tevékenységeket és együttműködési lehetőségeket részletezte a magyar és portugál hallgatóknak, valamint mentoraiknak. Makai Attila, a Nexcon Technológiai Kft. ügyvezetője, a győri egyetem doktoranduszhallgatója workshopot tartott a résztvevőknek arról, hogyan érhető el a projektek hosszú távú fenntarthatósága. A rendezvényen hallgatói csapatok (a SZEngine és a SZEnavis), valamint az egyetemről indult startupok (a Performanceology és az SD Robotics) is bemutatkoztak.

Dr. Rámháp Szabolcs, a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának adjunktusa.

A programban szerepelt az Autonóm és Intelligens Robotok Laboratórium, a Rádiófrekvenciás Vizsgálólaboratórium és a Csomagolásvizsgáló Laboratórium, a Mobilis Interaktív Kiállítási Központ és a győri Audi-gyár meglátogatása is. Dr. Szakonyi Petra hangsúlyozta: a portugál vendégek elismerően szóltak az egyetem infrastrukturális színvonaláról.