Győrzámolyon egy családi parkot szeretnének létrehozni, amihez hamarosan hűsítő árnyat adhat az a tíz szivarfa, amit Nagy István agrárminiszter, Pulai Nikolett polgármester, dr. Orbán Tibor, a Kisalföld Erdőgazdaság Zrt. vezérigazgatója, a helyi közösségek, az ovisok és iskolások elültettek. A Településfásítási Programban erre az évre 13 fafajból összesen 10 ezer fa áll rendelkezésre, amelyből csaknem 450 település zöldülhet. Köszöntőjében az agrárminiszter kiemelte Győr-Moson-Sopron vármegyét, amely 38 részt vevő településével és a 883 igényelt sorfával egyaránt az élre került a 2023-as III. ütemben.

Négy éve tűzték ki célul, hogy összehangolt fásítási és erdősítési programok segítségével 2030-ra az ország területének 27 százalékát tegyék ki az erdővel és fával borított térségek. Ez a munka több területen párhuzamosan zajlik. A Vidékfejlesztési Program és a Közös Agrárpolitika egyaránt támogatja a magán és önkormányzati területek erdősítését, folytatódnak az állami erdőtelepítések, továbbá az állami erdőgazdaságok erdőtelepítési mintaprogramokat indítottak. A Településfásítási Program a rendszerváltozás utáni időszak legnagyobb belterületi fásítási kezdeményezése, legfontosabb szerepe a szemléletformálásban rejlik.

Tízezer fát ültetnek idén a Településfásítási program részeként. Győrzámolyon Nagy István agrárminiszter (j), Pulai Nikolett polgármester (k) és Orbán Tibor, a Kisalföldi Erdőgazdaság (KAEG) Zrt. vezérigazgatója ültették el az első szivarfát a tízből.

Fotós: Bodnár Boglárka / Forrás: MTI

– Bár Győrzámoly kőhajításnyira van csupán Cakóházától, ahol három évvel ezelőtt az első 12 fát elültettük a Településfásítási Programban, elmondhatjuk, hogy nagy utat tettünk meg azóta: több mint 36 ezer sorfa gazdagítja Magyarország kistelepüléseit – állapította meg Nagy István agrárminiszter a győrzámolyi faültetéskor. – Bizton állíthatom, hogy a kormány agrárpolitikájának hatására történelmi fejlődésen fog keresztülmenni a magyar vidék. Ennek a fejlődésnek már megvannak az első jelei, hiszen egyre többen választják a vidéki életet, meglátva benne a boldogulás lehetőségét. A vidékfejlesztést a lehető legszélesebb módon értelmezzük. Beletartozik a gazdaság fejlesztésén kívül az élhető környezet megteremtése is. Ezért tölt el nagy örömmel a program sikere, mert azt mutatja, hogy erős társadalmi igény van a zöldterületek bővítésére, amelynek támogatásában a kormány és a szaktárca is partner. Jó tudni, hogy szerte az országban értik az emberek azt, hogy a fásítással, de akár már egyetlen fa elültetésével is hozzájárulhatunk az egészségesebb, élhetőbb környezet megteremtéséhez és a klímaváltozás hatásainak enyhítéséhez. A fával borított területek növelése mellett pedig az is fontos, hogy a fák elültetése és gondozása is erősítse közösségeinket. Jó érzéssel tölt el, amikor azt hallom, hogy civil szervezetek csatlakoznak ehhez az akcióhoz. Kialakul egy verseny, ki tud még többet ültetni. Ez az, amit én messzemenőleg támogatok – jelentette ki a miniszter, aki arról is beszélt, hogy legyünk olyan öntudatos állampolgárok, akik úgy élünk a településünkön, hogy tudjuk: mindennap felelősséggel tartozunk érte. Amikor reggel felébredünk, fogalmazódjon meg bennünk a kérdés, ma mit tehetek azért, hogy élhetőbb legyen a világunk, mit tehetek azért, hogy az a hely, ahol lélek, valóban az otthonom legyen. E néhány fa elültetése is ennek az otthonnak a megteremtését szolgálja – szögezte le Nagy István miniszter, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a meglevő fákra is vigyázni kell. Mint mondta, a következő időszakban tízezer fát ültetünk el. Ha minden fára csak egy ember figyel oda, már tízezer szövetségesünk van.

Pulai Nikolett polgármester arról is beszélt, hogy azért választották az új fák helyszínéül a Futódomb utcai területet, mert egy családi parkot álmodtak, ami lassan valóra válik. Első lépése, egy fitnesz park kialakítása várhatóan májusra elkészül, a most elültetett fák pedig árnyékot adnak majd az idejövőknek.