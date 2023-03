A hivatalos fűtési szezon végéig ugyan egy hónap még hátravan, az országos tendenciával ellentétben régiónkban a tavalyihoz képest idén szerencsére kevesebb volt a lakástűz. Dr. Németh Ramóna tűzoltó főtörzsőrmester, a Győr-Moson- Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, a 2019/20-as fűtési szezonban 166, a 2020/21-es-ben 154, a 2021/22-esben 189, és most március 6-ig 130 lakástűz miatt kellett vonulniuk a szakembereknek.

– A számok tartalmazzák a kéménytüzeket is, ezekből átlagosan évente negyven eset van a vármegyében – mondta lapunk érdeklődésére a szóvivő.

Dr. Németh Ramóna tűzoltó főtörzsőrmester a Kisalföldnek azt mondta: a kémény és a fűtőberendezés rendszeres felülvizsgálatával és a megfelelő tüzelőanyag használatával a kéménytüzek megelőzhetők. A kazánházakat érintő tüzek legtöbbször a fűtési rendszer hibáira, a nem megfelelő körültekintésre, emberi mulasztásra, a tárolás szabályainak be nem tartására vezethetők vissza.

Megkopott a gyakorlatunk

– Mindenki próbál a legolcsóbban fűteni – mondja Ifjú Péter hivatásos tűzoltó, aki huszonkét éve a börcsi önkéntes egyesület parancsnoka is. – Az elmúlt másfél-két évtizedben mindenki kényelmes lett, bevezette a gázt, mert olcsó volt és az erdők is magánkézbe kerültek. Eltűntek a motorfűrészek a házaktól. Hiába vidék és falu, kicsit mindenki városias lett. Kikopott a falusias vegyes tüzelés, de azért meghagyták a kazánt a biztonság kedvéért. Most, hogy jött az energiaválság, többen visszatértek rá spórolásképp, csak kijöttek a gyakorlatból. Elfelejtik, hogy keményfát venni, fuvarozni, hasogatni szintén drága. Ha puhafát használnak, nyárfát, fűzfát, akkor viszont egyéves előkészítéssel kell számolni.

A kémény, ha belobban

Ha nem teljesen száraz a tüzelésre használt faanyag, nemcsak az égés hatásfoka rossz, de a kéményben lerakódik a korom, leszűkíti a járatot és idővel belobban. Minden ötödik lakástűz a kéményben keletkezik. Ha valaki csak két hétig háztartási hulladékkal fűt, annyi korom és kátrány rakódik le a kéményben és a fűtőeszközben, mint normál fűtőanyag használata esetén egy teljes fűtési szezonban.

A kémények időszakos ellenőrzése a magánszemélyek számára ingyenes.

– Amennyiben a házba nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, a kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglal – tájékoztatott dr. Németh Ramóna. Az időpont foglalására online vagy a 1818-as telefonszámon van mód.

De a fűtési szezon más veszélyeket is rejt Ifjú Péter szerint.

– A kipattanó szikra miatt a tüzelőanyagot, papírt távol kell tartani a kazántól, nem ott, ahol kézre esik begyújtáskor. Hamuzásnál is sokan hibáznak azzal, hogy kihúzzák a kazán elé, de nem fémvödörbe teszik pihenni a szabadba. A hamu jól szigetel, és még 5–8–10 óra múlva, sőt, egy nap múlva is be tud gyulladni.

A lakástüzek erejét sokszor fokozzák, a tűzoltók munkáját pedig rendkívül megnehezítik az ingatlanban felhalmozott lomok, szemét, egyéb használati tárgy. Fotóillusztráció

Fotós: Tóth Imre / Forrás: MW

Pár ezer forint a biztonságért

Dr. Németh Ramóna elmondása szerint a gyűjtögető életmódot folytatóknál potenciálisan nagyobb a veszély, hogy előbb-utóbb kigyullad a lakásuk.

– A lakástüzek erejét sokszor fokozzák, a tűzoltók munkáját pedig rendkívül nehezítik az ingatlanban felhalmozott lomok, szemét, egyéb használati tárgy. Egy füstérzékelő életet menthet! Érdemes egy ilyen készüléket felszerelni, amely már a tűz keletkezésekor hangos jelzéssel figyelmeztet a veszélyre, így biztonságban ki tudunk menekülni az épületből. Szintén hasznos lehet a lakásunkban elhelyezni egy porral oltó készüléket is, amelynek segítségével a kezdődő, kisebb tüzeket elolthatjuk. Pár ezer forintos ráfordítással milliós értéket menthetünk meg.