E. János évek óta ismeri É. Imrét, a vádlott letartóztatásáig a győri vállalkozónak dolgozott, főként víz-,gáz- és fűtésszerelési munkákat csinált. A két eltűnt villanyszerelőt is jól ismerte, a több mint 8 éve eltűnt, váci O. Vilmost és az 5 éve eltűnt, mosonmagyaróvári M. Zoltánt.

A tanú elmondása szerint ő is - mint a korábban meghallgatott munkások is - együtt utaztak ki É. Imre autóival Bécsbe, Salzburgba, éppen hol volt munka. A vádlott győri és ikrényi ingatlanán is járt, dolgozott néha-néha.

- Imre akkor fizetett, amikor épp volt pénze, de gyakran elmaradt a kifizetéssel. Volt akiknek több ezer euróval tartozott. Többen mondtuk neki, ha nem fizet, nem megyünk többet dolgozni. Ilyenkor általában megadta a tartozást - mondta el E. János, aki M. Zoltánnal együtt dolgozott az eltűnése előtt Salzburgban, egy osztrák milliomos kastélyán. - A milliomos hetente utalta Imrének a pénzt, nem is értettük a kollégákkal, hogy mit csinál annyi pénzzel, mert nekünk meg nem fizetett - idézték a férfi korábbi vallomásából.

Vidákovich Gábor (b) alezredes, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság kiemelt főnyomozója személyesen hozott el egy fontos bűnjelet a szerdai tárgyalásra, amit meg is mutatott E. Jánosnak.

Fotós: Simon Roberta

A tanú elmondta, hogy amikor É. Imre győri családi házának pincéjében dolgozott, egy halom gyúlékony szemetet kezdett odébb pakolni, hogy biztonságosan tudjon flekszelni. Azonban egy nem mindennapi dologra bukkant.

- Szemet szúrt a kupacban egy pisztoly. Régóta ott lehetett, mert elég rossz állapotban volt. Nem tűnt újnak, először azt hittem, hogy egy játékfegyver. Gondoltam már nem kell Imrének, jó lesz a fiamnak játszani, ezért szó nélkül elhoztam - fejtette ki E. János. A férfi elmondása szerint csak otthon nézte meg alaposan, mielőtt gyermekének adta volna a fegyvert. - Voltak benne töltények, de nem a megszokott, hanem riasztó lövedékek. Mivel hiányzott már belőle, gondolom használhatták korábban. Mivel ez egy életveszélyes pisztoly a fegyverszekrényembe zártam - árulta el a tanú, aki korábban számos fegyvert tartott otthonában vadászati célból, így jól ismeri azokat.

Fegyvert akart szerezni

É. Imre letartóztatása után E. Jánost is kihallgatta a rendőrség, ebből idézett a bíró: - Fél évvel Zoli eltűnése előtt Imre megkeresett, hogy szerezzek neki egy éles lőfegyvert. Azt mondta azért kell neki, mert fél egyedül az ikrényi telken. Tudta, hogy korábban vadásztam és lehetnek fegyvereim, illetve azt hitte talán Szlovákiában könnyebben megoldható a beszerzése. Hetente hívogatott, hogy hol tart már dolog, de idővel feladta, mert tőlem nem kapott pisztolyt - vallotta a férfi, aki azt is elárulta a nyomozóknak, hogy mit talált É. Imre pincéjében. Később ezt a fegyvert adta le a rendőrségen. - Miután megtudtam mivel vádolják Imrét, elvittem az őrsre, hátha segítek ezzel a nyomozásban - fogalmazott a tanú.

A férfi korábbi vallomásaiból az is kitűnik, hogy munkatársaival többször látták a váci villanyszerelő eltűnése után az O. Vilmos által bérelt markolót É. Imre ikrényi telkén és a bécsi munkáknál. Illetve egy elborzasztó történetről is beszélt, amit az ikrényi kertben dolgozóktól hallott.

- Imrének volt egy szamara, ami belefulladt a kerti tóba. Később a bűzölgő, rothadó tetemet az autójára kötve húzta ki, majd feldarabolta és elégette az állatot - számolt be az esetről E. János.

A vádlott szerint a tanú nem mond igazat.

- Nem köthető hozzám a fegyver, nem tudok olyan DNS-vizsgálatról, ami bizonyítaná, hogy az enyém - mondta É. Imre, aki ezután egy előre megírt szöveget olvasott fel dr. Bóka Tibor bírónak: Minden ember az, amit ad! Én pénzt, munkát adtam E. Jánosnak. Cserébe ő többször meglopott, majd az eltulajdonított szerszámokon tovább adott. Tartott az elszámolástól, ezért keresett egy fegyvert, és leadta a rendőrségen azt hazudva, hogy azt nálam találta. Tudta, hogy emiatt börtönbe kerülhetek - állította É. Imre az észrevételei mellett.

- Gondolom meg van rá az oka É. Imre, hogy arról miért nem tett említést vagy észrevételt, hogy a tanú azt állítja maga éles lőfegyvert kért tőle. Szokták mondani: A hallgatás, beleegyezetés! És ha nem kérdezek rá, maga nem is tesz erről említést - jegyezte meg dr. Bóka Tibor bíró. A vádlott a tanú ezen állítását is tagadja.