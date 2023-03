Pintér Sándor belügyminiszter Lampl Hugó Emlékplakettet adományozott a Mosoni-Duna torkolati műtárgy tervezőjének és kivitelezőjének.

Az emlékplakettet a Mosoni-Duna torkolati műtárgy főtervezője, Benedek András és a kivitelező Konzorcium vezetőjének főmérnöke, Kozári György vehette át a Víz Világnapján – március 22-én – a Belügyminisztériumban.

A belügyminiszter által alapított Lampl Hugó Emlékplakett a tervezési, kivitelezési, technológiai, tájesztétikai és környezetvédelmi szempontból kimagasló, gazdaságosan megvalósított, továbbá gazdaságosan üzemeltethető vízi létesítmény tervezéséért, kivitelezéséért felelős természetes személynek adományozható a létesítmény megvalósításában való meghatározó közreműködéséért, valamint az eredményesség érdekében kifejtett munkája elismerésére.

Az emlékplakettet évenként egy, a pályázat benyújtásának évében vagy az azt megelőző három évben Magyarországon üzembe helyezett létesítmény tervezéséért, valamint egy, a létesítmény kivitelezéséért felelős természetes személy nyerheti el.

A díj adományozását bronz emléktábla örökíti meg, amit a torkolati műtárgynál a későbbiekben helyeznek el és avatnak fel ünnepélyes keretek között - közölte az ÉDUVÍZIG.

A Mosoni-Duna torkolati műtárgy főtervezője, Benedek András és a kivitelező Konzorcium vezetőjének főmérnöke, Kozári György

Forrás: ÉDUVÍZIG

Főigazgatói és miniszteri elismerés az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság munkatársainak

Ódor Attila, a Rábai Szakaszmérnökség gépkezelő munkatársa Óra Emléktárgy főigazgatói elismerésben részesült a Víz Világnapja alkalmából.

Ódor Attila az eltöltött 26 éves szakmai pályafutása alatt kiemelkedően jó munkavégzésével, szakértelmével kivívta mindenkori kollégái és vezetői elismerését és bizalmát. 1998-tól folyamatosan részt vett továbbképzéseken. 2018-tól gépkezelőként üzemelteti a Magyarországra elsőként behozott ENERGREEN típusú univerzális rézsű fenntartó és cserjeirtó gépet, amellyel jelentősen növelni tudta a szakaszmérnökség fenntartási munkavégzésének hatékonyságát. Mobilszivattyú kezelőként folyamatosan részt vett az igazgatóság és a társvízügyek területén lévő belvízvédekezésnél mobil szivattyúk üzemeltetésében. Példaértékű munkavégzésével, a gépésztársai precíz tanításával jelentősen hozzájárult a szakaszmérnökség fenntartási munkáinak gyorsabb elvégzéséhez.

Szabó Miklós, a Vízrendezési és Öntözési Osztály vízrendezési referense Kvassay Jenő Emlékérem miniszteri elismerésben részesült a Víz Világnapja alkalmából.

Szabó Miklós a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki karán szerzett diplomát és idén lesz 40 éve, hogy az igazgatóság kötelékében dolgozik. Mérnök-gyakornokként került a Hansági Szakaszmérnökségre, majd az Árvízvédelmi és Folyamszabályozási Osztályon is dolgozott csoportvezetőként jelenlegi vízrendezési szakágazata előtt.

Munkáját évtizedeken keresztül precízen és lelkiismeretesen hajtja végre. Részt vett árvédelmi védvonalak fejlesztési tervdokumentációinak felülvizsgálatában és új szempontok szerinti kidolgozásában. Szakmai tudása alapján a szakágazatot érintő stratégiák kidolgozásában, illetve azok véleményezésében jelentős szerepet tölt be. Szakmai felkészültsége, korábban szerzett ismeretei és szakaszmérnökségi tapasztalata alapján több projekt műszaki előkészítésében, megvalósításában közreműködött. A vízkár-elhárítási feladatok végrehajtásában is kiemelt szerepet tölt be az ár- és belvízvédekezésben, továbbá rendszeresen vezényelték műszaki segítségnyújtás céljából társvizighez.

Szakmai tevékenységével jelentősen hozzájárul az igazgatóság területén a vízgazdálkodási célok megvalósításához. Emberi kapcsolatai és vízügyi szakmai elhivatottsága, szervezeti elkötelezettsége példaértékű.

„Év MET-ÉSZ észlelője” díjat kapott az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 3 munkatársa az OMSZ-től

Cihlár Gábor, Polán Zsolt és Takács Péter

Cihlár Gábor, Polán Zsolt és Takács Péter a Fertő-tavi Hidrometeorológiai Állomáson dolgoznak vízrajzi üzemeltetőként.

Társadalmi munkában már 2017. óta végeznek az Országos Meteorológiai Szolgálat professzionális hálózatának adataival egyenértékű rendszeres adatszolgáltatást és fotódokumentációt, melyből professzionális vizsgát is tettek a szervezetnél.

Magas színvonalú, precíz és lelkiismeretes munkájukat megköszönve az OMSZ most az „Év MET-ÉSZ észlelője - 2023” díjjal honorálta munkájukat a március 23-án ünnepelt Meteorológiai Világnap alkalmából.