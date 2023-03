– A menekültek nem tűntek el, sőt, jelentős részük itt él köztünk és továbbra is támogatjuk őket. Az integrációs program keretében fizetett szálláshelyeken élnek, dolgoznak, iskolába járatják a gyermekeiket. Sok felnőtt, idős és gyermek felzárkóztató programokon vesz részt – emelte ki Kun Szilvia.

– A Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron megyei szervezete az orosz–ukrán háború kitörését követően azonnal megkezdte a humanitárius segítségnyújtást. Együttműködtünk a katasztrófavédelmi igazgatósággal, a megyei védelmi bizottsággal, minden olyan szervezettel, amely részt vett a menekültek ellátásában, és a településekkel, amelyeket a védelmi bizottság befogadóként jelölt ki. Máig tart a szervezőmunka – részletezte Kun Szilvia.

Menedékhelyek költözéssel

A menedékkérőket először a győri Bartók Béla-iskola tornacsarnokában, Vitnyéd-Csermajorban, a győri Olimpiai Sportparkban, Dunakilitin és Mosonmagyaróváron szállásolták el. Később több vidéki település, köztük Gönyű, Börcs, Nagyszentjános, Rábacsécsény, Enese, Bágyogszovát és Nyúl biztosított szállást.

– A győri tornacsarnokból tavaly március 9-én költöztek a Zrínyi utcai volt kórház épületébe a menekültek. Volt, hogy 184 emberről kellett gondoskodnunk – emelte ki Kun Szilvia. – Megszerveztük a rendet, a fegyelmet. Egészségügyi ellátást biztosítottunk önkéntes, majd fizetett személyzettel, orvosokkal, ápolókkal együtt. A helyzet formálta és adta a feladatokat napról napra. Ott voltunk születéseknél, temetéseken, esküvőn, ki- és beköltözéseknél, és a hazaindulást is segítettük. Megszerveztük az egészségügyi vizsgálatokat, a védőoltások beadását. A szobák kialakítását és a berendezések beszerzését a megyei katasztrófavédelemmel, a karitász munkatársaival és a Máltai Szeretetszolgálattal közösen oldottuk meg – sorolta.

Napi teendők

Naponta élelmiszert osztottak, tisztálkodási és tisztítószereket, valamint gyógyszereket. A gyerekeknek pelenkát, tápszert, babakocsit vásároltak, és minden egyéb szükséges eszközt megyeszerte. Munkaerőpiaci tanácsadást nyújtottak, ami szintén a mai napig állandó. A menekültek részt vehettek a Biztos Kezdet Gyerekház programjain, kirándulásokon, gyermektáborokon és a legtöbb, Vöröskereszthez köthető rendezvényen. Ezeknek a költségvetése a megyei szervezetet terhelte és terheli a mai napig, amire különböző nemzetközi forrásokból szereznek támogatást.

A Vöröskereszt szakemberekkel együtt segít a menekülteknek a mai napig. Zachary Ottó, a szervezet keresőszolgálatának munkatársa nyelvi és felzárkóztató képzéseket tart kicsiknek és nagyoknak.

Fotós: Rákóczy Ádám

Felzárkózás és tanulás

– Az első időszakban a legnagyobb feladat a menekültek segítése volt az új élethelyzethez a közös élettérben, a családok érdekeinek figyelembevételével, az együttélés szabályainak kialakításával – emelte ki Szilvia. – Tavaly húsvét után a tankerülettel együtt elkezdtük az iskolaköteles korú gyermekek tanítását. Az óvodáskorúak foglalkoztatását, felzárkóztatását továbbra is a Biztos Kezdet Gyerekház munkatársai végezték. Ezek továbbra is zajlanak a Csermajorban, Győrben és Tét–Győrszemerén lévő Támpont-épületeinkben. Szeptembertől már iskolába járhattak azok a gyerekek is, akik túl voltak az alapozó előkészítőn, de folytattuk a délutáni felzárkóztatásokat is. A győri önkormányzat munkatársával együttműködve intéztük az idegenrendészeti iratokat és a június 10-i átköltözést. A Zrínyi utcából Likócsra 74 ember került át. Azóta több család tovább- vagy visszautazott Ukrajnába, de sokan maradtak. Számos olyan család van, akik a mai napig tartják velünk a kapcsolatot annak ellenére, hogy más szervezetek biztosítják a lakhatásukat – mondta el Kun Szilvia.

– Minden ember más, ezért mi, akik a világ legnagyobb humanitárius szervezetét, a Vöröskeresztet képviseljük, nem tehetünk és nem is akarunk különbséget tenni ember és ember között. Követjük az alapelveinket, amelyek közül a legfontosabb az emberiesség és az önkéntesség. Szervezetünk életképtelen lenne a több ezer önkéntesünk, munkatársunk áldozatos munkája nélkül – emelte ki a szervezet megyei igazgatója.