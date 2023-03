Szíjjártó Péter Győr díszpolgára

Az ünnepi beszéd után a városvezető átadta a díszpolgári címet, a Pro Urbe díjakat és a város sajtódíjait. Minden kitüntetett példaként állítható, hangsúlyozta a polgármester. A díszpolgári címet idén Szijjártó Péter külügyminiszter kapta országgyűlési képviselőként és miniszterként Győr gazdasági életének fejlődése érdekében végzett, maradandó értéket teremtő munkája, valamint az egyházi és egyetemi fejlesztésekben játszott meghatározó tevékenysége elismeréseként. A vele készült interjút ezen az oldalon olvashatják.

Szíjjártó Péter beszédében megköszönte a megtiszteltetést. A díjat elvárásnak is tekinti, nem csak elismerésnek. Emlékeztetett, hogy 25 éve lépett be először a városházára, pályafutása elején. Visszatekintett a 25 évre, majd arról beszélt, hogy mi magyarok soha nem tűrtük a rabságot, mindig készek voltunk harcolni a megszállók ellen, legyenek azok bármilyen nagyok is. És mindig talpon maradtunk, a válságokból magyaros megoldásainkkal erősebben jöttünk ki, munkánk, szorgalmunk pedig építi a nemzetet.