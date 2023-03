A Petőfi 200 Emlékév tiszteletére díszelőadás is született Petőfi, a lánglelkű magyar címmel, amit négy alkalommal is megtekinthetett a közönség az elmúlt napokban. A zenés színművet tatai diákok, a Kenderke Református AMI táncosai, valamint a Magyar Honvédség Klapka György 1. Páncélosdandár zenekara adta elő, Balázs Attila őrnagy vezetésével. A látványos darab rendezője és forgatókönyvírója Sárosi Csaba, a Vaszary-iskola tanára volt.

A 70 perces előadás nagy sikert aratott, az utolsó jelenetet többször is visszatapsolta a közönség. A darabban nem csak tanulók szerepeltek, a legidősebb amatőr színész a 87 éves Kálmán Szabolcs volt.

Megemlékezések

A forradalom és szabadságharc Tatát is érintő eseményeinek helyeit keresték fel a város, illetve a helyi szervezetek képviselői, hogy megemlékezzenek hőseinkről. Megkoszorúzták többek között Hamary Dániel orvos, honvéd tüzérhadnagy Tópart utcai emléktábláját, amelyet dr. Szabó Dénes nyugdíjas osztályvezető főorvos kezdeményezésére helyi orvosok adományaiból újítottak fel, és most ünnepélyesen átadták a domborművet. A várudvarban, az 1848-as emlékoszlopnál a városvezető és Bencsik János, a Tatai-medence országgyűlési képviselője mondtak beszédet.

A város vezetői felavatták a megújult Hamary Dániel-domborművet. Fotó: Kiss T. József

Michl József polgármester ünnepi beszédében elmondta, Petőfi Sándor mellett Mansbart Antal mártír papra is emlékezünk. Mindketten éltek és meghaltak a magyar szabadságért. Bencsik János beszédében hangsúlyozta: „Időben távolodunk, lélekben pedig közeledünk azokhoz az értékekhez, amiket elődeink is szerettek volna. (...) Nekünk, magyaroknak, egyszerű a választás: ahol szabadság, ott van a haza.”

A Tatai Református Gimnázium diákjai történelmi panoptikumban mutatták be a forradalom és szabadságharc dicső pillanatait. A megemlékező séta során „a márciusi ifjak” kisebb csoportokban idézték fel a történelmi múltat. Valóságos helyszínen mutatták be be a március 15-i eseményeket. Megjelenítették a forrongó egyetem, a szabad sajtó és Táncsics Mihály börtönből való kiszabadításának hangulatát.