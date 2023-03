Fiatalodik Rábapordány lakossága, a faluban egyre több a fiatal család és a kisgyerek. Jelenleg tizenegy kismama is van a községben, úgyhogy hamarosan emelkedik a lélekszám. Az apróságoknak viszont bölcsőde is kell, ami egyelőre nincs a településen. Ám év végére ez a gond is megoldódik: az önkormányzat állami támogatással kezdi rövidesen az építkezést.

– Első körben 2019-ben hatvanötmillió forintot kaptunk a beruházásra, ami viszont százhetvenhétmillió forintba kerül. Többlettámogatást igényeltünk, és újabb száztizenhárommillió forintot nyertünk. Így már nincs akadálya az építkezésnek. A közbeszerzési eljárás megtörtént, kiválasztottuk a kivitelezőt. A határidő szorít bennünket, hiszen év végére be kell fejeznünk a fejlesztést – tájékoztatta a Kisalföldet Visy László polgármester.

Az óvoda udvarán építkezik az önkormányzat, mutatta meg a helyszínt Visy László. Fotók: Cs. K. A.

A rábapordányi bölcsődét az óvoda udvarán építik fel, és az ovi részeként működik majd. 160 négyzetméteres lesz, egy csoportszobát alakítanak ki benne és hét gyereket fogadhat. Igény esetén az épület bővíthető. Visy László úgy véli, hogy a kormány és az önkormányzat fiatal családoknak nyújtott támogatásainak köszönhető az emelkedő gyermeklétszám. Helyben például van születési támogatás, de 400 ezer forint vissza nem térítendő letelepedési segélyt is ad az önkormányzat. A szü­letésekkor babafát ültetnek, babakelengyét, babadobozt is kapnak a szülők.

Tuba-Ubaidat Zsófia nagyon várja már a bölcsődét. Nagylánya kétévesen kezdett a csornai bölcsiben, és nagyon jó tapasztalatokat szerzett a fiatal édesanya. Kisebb gyermeke négy hónapos, őt szeretné majd a pordányiba járatni. – Jót tesz a kisgyerekeknek a hasonló korúak társasága. Rendszerre és önállóságra neveli őket a bölcsőde – fogalmazott.