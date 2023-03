Már a korábbi egyeztetéseken is kértük, hogy a 2024-re a határig megépülő M85-ös gyorsforgalmi úthoz osztrák oldalról építsék meg az összeköttetést az A3-as autópályáig. Szemtől-szemben ezt az elképzelést a burgenlandiak általában támogatják, de ez a valóságban nem is feltétlenül van így, és amúgy is mindig a Szövetségi Kormányra mutogatnak, hogy az autópálya építés szövetségi hatáskör, ott meg a közlekedési tárcát vezető miniszter nem szereti a közúti közlekedést, így nem várható elmozdulás az osztrák álláspontban, azaz nem akarnak autópálya összeköttetést.

Pedig, ha megfelelő kapacitás jönne létre a határátkelőn - amely igazából nem is kellene, csak Ausztria évek óta jogsértő módon fenntartja a határellenőrzést - akkor az átmenő forgalom magától megszűnne a “Piknik úton”, hisz Hegyeshalomnál se jut eszébe senkinek, hogy Nickelsdorfon menjen keresztül, amióta az M1-es autópályán megfelelő átkelés biztosított.