Az egyre élesebb konfliktus oka, hogy március elsejétől két Sopronhoz közeli határátkelőn, a somfalvin (Schattendorf), valamint a szentmargitbányain (St. Margarethen) is korlátozást vezettek be az osztrákok a nagy átmenőforgalom miatt. Somfalva polgármestere gyakorlatilag lezárta a magyar határhoz vezető utat, azzal a szándékkal, hogy ott gyalogos zónát alakítanak ki. Több ingázó úgy próbálja megoldani a helyzetet, hogy az osztrák és a magyar oldalon is hagy egy-egy autót.