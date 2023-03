Az osztrák főváros az elmúlt hetekben 585 800 háztartás részére fizette ki a Bécsi Energiabónusz 22 néven futó egyszeri, 200 eurós rezsitámogatást. Ez a bécsi háztartások kétharmadát jelenti. A rezsihozzájárulást azok igényelhették, akik bécsi lakhellyel rendelkeznek és éves jövedelmük nem haladja meg a 40 ezer eurót. Többszemélyes háztartások esetén évi 100 ezer euró jövedelemnél húzták meg a felső határt. Az osztrák főváros december eleje óta összesen 116,5 millió eurót fizetett ki a bécsieknek rezsitámogatásként.

Bécs városa most úgy döntött, hogy 2023-ra is meghirdeti a Bécsi Energiabónuszt - változatlan feltételek mellett. Ráadásul azoknak, akik az első körben már kaptak rezsihozzájárulást, és változatlanok a körülményeik, már igénylést sem kell benyújtaniuk, hanem április folyamán automatikusan megkapják az újabb 200 eurós támogatást. Ez a támogatott háztartások 90 százalékát jelenti. Az Energiabónusz újbóli kifizetéséről levélben értesítik az érintetteket.

Azok, akik nem kapják meg automatikusan a rezsihozzájárulást, mert például nemrég költöztek Bécsbe, igénylést nyújthatnak be. Mivel erre csak online van lehetőség, Bécs Városa széleskörű támogatást nyújt azoknak, akik nem olyan jártasak a digitális eszközök használatában. Ezeken a helyszíneken nemcsak tanácsokat kapnak, hanem segítséget is a kérelem benyújtásában. A nyugdíjasklubok munkatársai segítségével például ötezren nyújtottak be rezsitámogatásra igénylést.

„Az energiaellátás és a lakhatás minden ember alapvető szükséglete. Éppen ezért különösen fontos számunkra, hogy támogassuk a bécsieket ezek költségeinek fedezésében. Az Energiabónusz 22-vel gyorsan és bürokráciamentesen segítettünk az embereknek. A szegénységben élő embereket azonban nem húzza ki a bajból egy egyszeri kifizetés. Ezért a szociális támogatásoknak lépést kell tartaniuk az áremelkedésekkel, hiszen többezer fogyatékossággal élő, gondozásra szoruló vagy beteg ember nem tud megfelelően gondoskodni magáról, mégis meg kell birkózniuk az áremelkedésekkel” – mondta Peter Hacker szociális ügyekért felelős városi tanácsnok az újabb rezsitámogatás kapcsán.