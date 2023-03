A csalók eddig Oroszlány, Baja, Tata, Esztergom, Lábatlan és Dorog térségében próbálkoztak. A mintavétel szükségességét azzal indokolták, hogy az adott településről több kifogás érkezett a víz minőségével kapcsolatban. Amennyiben sor kerülne egy esetleges mintavételre, ott megkérdőjelezhető hitelességgel „bizonyítják” az ivóvíz nem megfelelőségét. Ezután a jómódú családok anyagi lehetőségeit, illetve idősebb, egyedülálló, esetenként könnyebben megtéveszthető felhasználóik jóhiszeműségét kihasználva drága és szükségtelen víztisztító berendezéseket kínáltak megvásárlásra.

Az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. hangsúlyozza: a víz a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer. Az ÉDV a teljes ellátási területén folyamatosan, a jogszabályi előírások szerinti gyakorisággal végez mintavételeket. A minőségi adatok a társaság honlapján is elérhetőek.

A teljes ellátási területre kijelenthető, hogy a szolgáltatott ivóvíz minősége kitűnő és mindenben megfelel a jogszabályi előírásoknak.

„Ezúttal is felhívjuk tisztelt Felhasználóink figyelmét, hogy Társaságunk vízmintavételt csak a Felhasználó által kezdeményezett, írásban rögzített megrendelést követő telefonos időpont- egyeztetés után végez. Lakásba, telephelyre, egyéb ingatlan területére csak a Vízmű által rendszeresített, fényképpel és sorszámmal ellátott, a személyazonosító okmánnyal együtt érvényes igazolvánnyal rendelkező szakembereket engedjenek be.

Kérjük, legyenek figyelmesek, éberek, vigyázzanak értékeikre! Amennyiben úgy érzik, otthonukba csalók próbálnak a Vízmű által végzett munkákra (óraleolvasás, óracsere, vízmintavétel stb.) hivatkozva bejutni, úgy mindenképpen kérjék el a fent említett okmányokat, ellen- őrizzék a megjelent személyek személyazonosságát” – áll a közleményben. Abban az esetben, ha továbbra is fennáll a csalás lehetősége, akkor az ügyfelek vegyék fel a kapcsolatot az ÉDV-vel a 06-80/555-222-es telefonszámon, ahol megerősítést kaphatnak arról, hogy a kérdéses helyen és időben végeznek-e a vízmű munkatársai bármilyen betervezett feladatot.