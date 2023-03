„Nagy megtiszteltetés, egyben óriási felelősség, hogy az Egészségügyi Szakmai Kollégium Szülészet és Nőgyógyászat Tagozata elnökének választottak, amely a szülészet és nőgyógyászat szakmapolitikai fejlődését támogatja javaslataival. Kinevezésem egyben a győri kórháznak és a Széchenyi István Egyetemnek is jelentős elismerés a betegellátás, illetve a képzés terén” – fogalmazott az egyetem Egészség- és Sporttudományi Karának dékánja, a kórház osztályvezető főorvosa. Dr. Nagy Sándor hozzátette, az elmúlt évek nehézségei, a koronavírus-járvány még inkább rávilágított az egészségügyi terület kulcsszerepére, az utánpótlásképzés jelentőségére.

A főorvos éppen kinevezése előtt, dékánként tett rendeletmódosító javaslatot a szakpolitika elé, amely egy, a szonográfusokat érintő problémát orvosolna. „Akik szakirányú továbbképzésben szerezték szonográfusi képesítésüket, nem rendelkeznek szakmakóddal, így – bár ezt a hivatást művelik önállóan – fizetésüket és pótlékaikat az alapdiplomájuk szerint kapják. Ezt a helyzetet rendezné a javaslat elfogadása, amely az ágazatban maradáshoz, illetve az utánpótlás biztosításához is jelentősen hozzájárulna. A mesterképzésünkben diplomát szerző hallgatókat ez a kérdés nem érinti, hiszen az ő működési nyilvántartásba vételük megoldott” – magyarázta előterjesztése hátterét.

Dr. Nagy Sándor, a Széchenyi István Egyetem Egészség- és Sporttudományi Karának dékánja, a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház osztályvezető főorvosa (Fotó: Májer Csaba József)

A több mint negyedszázados múltra visszatekintő győri egészségtudományi képzés folyamatos fejlődésen ment keresztül, hiszen kezdetben csak diplomás ápolókat képeztek, ma pedig már négy alapszak működik a karon, szeptembertől pedig országosan egyedülálló Szülészeti és nőgyógyászati szonográfia mesterképzés indul a Széchenyi-egyetemen. Kiemelte, Győr a szakmai utánpótlás-nevelés fontos bázisa, az egészségtudományi képzés pedig olyan értékes tudást ad, amelyre minden időben nagy szükség van, tehát biztos elhelyezkedést kínál. „A Széchenyi István Egyetem nagy előnye a többi képzőhellyel szemben multidiszciplináris, tizenegy tudományterületet felölelő kínálata, amelynek köszönhetően könnyebben tudunk válaszokat adni a legújabb kihívásokra. Mindez az innováció, a kutatás-fejlesztés, az egészségipari kapcsolatok terén nemcsak a hallgatók, az oktatók és a kutatók számára hordoz nagy lehetőségeket, hanem a vállalati szegmensnek is” – hangsúlyozta.

Mint mondta, ez a multidiszciplinaritás az alapja a győri, Zrínyi utcai, egykori kórházi épületegyüttes helyén az egyetem által a következő időszakban megvalósítandó Egészségtechnológiai Campus létrejöttének is. E központ egyik meghatározó szegmense az oktatást és a kutatást képviselő Egészség- és Sporttudományi Kar. „Az oktatási terület fejlesztése a nemzetközi nyitás jegyében történik. Több angol nyelvű képzést, sőt külföldi egyetemekkel közös programok indítását is tervezzük, az egészségügyi mérnökképzés megvalósításával pedig intézményünk technológiai hagyományaira és tudásbázisára is támaszkodnánk. A kari struktúra fejlesztése jelenleg is zajlik: folyamatban van a Klinikai Készségek Tanszék létrehozása és tartalommal való megtöltése, amely az elméleti és gyakorlati képzés mellett klinikai készségfejlesztést is kínál – szakterülettől függően – műtői környezetben, betegágy mellett vagy éppen egy laborban” – húzta alá a dékán. Hozzáfűzte: a Széchenyi István Egyetem a modern szemléletű egészségügyi képzés terén is kitűnő kapcsolatokkal rendelkezik, a partnerek közül kiemelve a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórházat és a Semmelweis Egyetemet. „A Pető Intézettel is kitűnő az együttműködés, aminek a megfelelő számú szakember biztosításában lehet fontos szerepe. Ez kulcskérdés a szülésznők esetében éppúgy, mint az ápolóképzésben” – sorolta.

Az Egészségtechnológiai Campus másik bázisa az Egészségügyi Innovációs Kompetenciaközpont lesz, amely az egészségügy technológiai oldalát, a kutatás-fejlesztést erősíti, akár új szabadalmakat, illetve az egészségipari partnerekkel való együttműködések kiteljesedését is eredményezheti. A harmadik, fontos elemét a minőségi egészségügyi szolgáltatások jelentik, amelyek magas színvonalú ellátást biztosítanak majd. A dékán szerint ez hosszabb távon akár a hazai medikusképzésben is új lehetőségeket nyithat.