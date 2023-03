Az önkormányzatoknak mindig is nagy gondot okozott a külterületi utak rendben tartása. A feladatot igyekeznek ellátni, bár anyagi forrás nélkül nehéz a dolguk. Van, ahol példásan működik a gazdák összefogása és közös erővel teszik járhatóvá a tagutakat. Sokat segített az elmúlt években, hogy elsősorban a Magyar Falu Program támogatásával sikerült a településeknek a munkához különböző gépeket, elsősorban traktort és hozzá kiegészítőket beszerezniük.

Farádon úgy igyekeznek megelőzni az utak állagának romlását, hogy bokrászásra adják ki az árkokat, az út menti területeket. „Így átjárja a szél, sütheti a nap az útjainkat. Kiszárad a talaj, nem lesznek kerékvágások, gödrök. Önkormányzatunk rendelkezik traktorral, a burkolat karbantartásában az is nagy segítség. Próbálunk forrást biztosítani erre a feladatra is. Volt már rá példa, hogy a gazdák segítségét kértük és meg is kaptuk, hiszen ők is tudják, hogy közös érdekünk ez a dolog” – mondta a Kisalföldnek Szalai Zoltán polgármester.

A bokrászásra kiadott területekről kifejtette: sok helyen az érintett földtulajdonos vállalja, hogy elvégzi a tisztítást. Az önkormányzat felhívására idén több mint harminc vállalkozó kedvű helybeli jelentkezett és „fogadott” magának árkot.

A páli traktor jószolgálatot tesz a falu határában. Fotó: Cs. Kovács Attila

– Régebben is volt már ilyen kezdeményezésünk, aminek tulajdonképpen két eredménye is van. Egyrészt fontos cél az út jó állapotának megőrzése. A másik pedig, hogy falubeliek, akik hajlandóak dolgozni érte, némi tüzelőhöz is jutnak. A java anyagot, ami tüzelésre alkalmas, ugyanis elvihetik. Természetesen az egész árkot ki kell pucolni és el kell takarítani, nem csak a vastagját. A munkát az önkormányzati csősz felügyeli – fogalmazott Szalai Zoltán. A községvezető hozzátette: aki most megbízást, azaz területet kap, az hosszú távon gondozhatja a kijelölt árokpartot.

Páliban az önkormányzat néhány évvel ezelőtt Zsebeházával és Szillal közösen vásárolt egy traktort. Többek között a mezőgazdasági utakat is azzal tartják rendben. Póczik András polgármestertől megtudtuk, hogy egy képviselőtársuk végzi el a járművel a feladatot. Jó néhány kilométert kezel az ön- kormányzat, igyekeznek minden szakaszra odaérni.