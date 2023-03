A győri Széchenyi István Egyetem angol nyelvű doktori programja aktuális kihívásokra fókuszáló, a gazdasági életben jól használható tudást kínál doktoranduszai számára.

Az intézmény és az Upscale szoftverfejlesztő vállalkozás együttműködésében a mesterséges intelligencia legkülönbözőbb felhasználási területeit kutatják a hallgatók, akik így valós vállalati problémákon keresztül bővíthetik gyakorlati ismereteiket, míg a cég akadémiai igényességű kutatási háttérrel gazdagodik.

A doktoranduszok többek között a partner kanadai piacra lépését és a pénzügyi csalások megelőzésének lehetőségeit vizsgálták.

A kutatások részletes bemutatása itt olvasható.

A Széchenyi István Egyetem legkülönlegesebb képzéseinek egyike az angol nyelvű Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Program (SZEEDSM). Célja, hogy tovább építse a már diplomával rendelkezők szakmai életpályáját az akadémiai világban, másrészt hogy gyakorlati problémákra koncentráló, gazdasági életben is hasznosítható tudást nyújtson számukra. Ezt erősíti az egyetem és az Upscale együttműködése is. „Olyan kihívások megfogalmazására kértük piaci partnerünket, amelyek felmerülnek mindennapi működésük során, és megoldásuk hatékonyabbá válhat a nemzetközi, tudományos világ legfrissebb eredményeinek ismeretével” – fogalmazott dr. Czakó Katalin, a Széchenyi István Egyetem adjunktusa, a SZEEDSM programmenedzsere.

Hozzátette, a hallgatók már tanulmányaik elejétől végeznek nemzetközi szakirodalmi áttekintést, amely a piacon értékesíthető tudást eredményez, így a felvetett kérdések tudományos hátterét is hatékonyan tudják megvizsgálni. „Fontos a doktori programban részt vevő széchenyis hallgatók transzdiszciplináris szemlélete is, hiszen több tudományág eredményeinek figyelembe vétele egy-egy probléma komplex megoldásához vezet” – emelte ki.

Dr. Czakó Katalin, a Széchenyi István Egyetem adjunktusa, a SZEEDSM programmenedzsere.

„Rendkívül imponáló számunkra a Széchenyi-egyetem modern és gyakorlatorientált megközelítése, ami a győri kampuszon, a laborépületekben sétálva is folyamatosan tetten érhető. Cégünk hasonló beállítottságú, a jelen problémáira keresi a legjobb válaszokat, többek között a mesterséges intelligencia nyelvén” – fogalmazott Pintér Szabolcs, az Upscale ügyvezető igazgatója. Mint mondta, vállalkozásuk az egyik legnagyobb kelet-közép-európai bank digitális felületeinek megújításával lépett a piacra 2017-ben, és azóta is az innováció játszik kulcsszerepet tevékenységükben.

„Korunk felgyorsult világában az egyik legfontosabb kérdés egy piaci szereplőnek, hogy lépést tud-e tartani a változásokkal, a folyamatosan fejlődő technológiával. Ehhez fontos számunkra, hogy ne csak a saját szakmai szemüvegünkön keresztül lássuk a problémákat, hanem más, külső szempontokat is érvényesíteni tudjunk. Ebben van segítségünkre a Széchenyi István Egyetem, hiszen felkészült hallgatói akadémiai minőségű tudományos hátteret tudnak biztosítani” – hangsúlyozta.

Pintér Szabolcs, az Upscale ügyvezető igazgatója.

Az Upscale a közelmúltban irodát nyitott Torontóban. A program keretében Usman Ghani, az egyetem nemzetközi doktoranduszának az adatok közti rejtett összefüggéseket is kezelni képes mesterséges intelligencia témakörében végzett kutatása az adatvagyon ottani hasznosítási lehetőségeit vizsgálja, vagyis a cég kanadai piacra lépését segíti. „Nagy lehetőség ez számomra, hiszen az általam végzett adatgyűjtés és nemzetközi összehasonlítás a disszertációmhoz és a nemzetközi publikációs tevékenységemhez is értékes kutatást jelent. A Széchenyi István Egyetem és a vállalati partner közös programjából tehát magam is sokat profitálhatok” – hangsúlyozta.

A pénzügyi csalásoknak számtalan formája van, köztük az egyik leggyakoribb, amikor mi magunk például Magyarországon tartózkodunk, de bankkártyánkkal valaki épp a kontinens másik felén próbál fizetni. A mesterséges intelligencia segítségével az ilyen csalások is megelőzhetők. Ezen a területen végez kutatásokat Pap József, a doktori iskola hallgatója. „Azzal foglalkozom, hogy a publikus adatokat miként tudjuk felhasználni a pénzügyi csalások leleplezésére. Ehhez az elmúlt években megjelent mintegy hatvan cikket vizsgáltam meg, és kerestem új szempontokat, tudományos igényű válaszokat” – mondta.

Programegyeztetés – a felvételen balról a második Usman Ghani, a negyedik Pap József PhD-hallgató.

Aláhúzta, mivel maga is multinacionális cégnél dolgozik, pontosan tudja, hogy mekkora értéket jelent a megalapozott elméleti és a praktikus gyakorlati tudás együttes birtoklása. „A Széchenyi-egyetemen a szükséges ismeretek megszerzése mellett valódi vállalati problémákon dolgozhatunk, ami sokszorosan megtérülő befektetés” – zárta a PhD-hallgató.