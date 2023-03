A robotikáé a jövő 1 órája

A középiskolások között állt helyt a komáromi Feszty csapata

Hét éve működik a komáromi Feszty Árpád Általános Iskolában a robotikaszakkör, ami a fiúk és a lányok körében is igen népszerű. A diákok heti egyszer fejleszthetik itt konstrukcióépítési és programozási képességeiket, emellett versenyekre is járnak. Legutóbb a First Lego League-en vettek részt Győrben.

A Feszty Árpád Általános Iskolában működő robotikaszakkört Slezsák Zsolt tanár úr vezeti, a foglalkozások hetente egyszer, szerdánként zajlanak. Az iskola azért tartotta fontosnak a szakkör elindítását, mert a robotikáé a jövő, a munkaerőpiacon pedig nagy szükség lesz az ilyen szaktudással rendelkező fiatalokra. A fiúk és a lányok körében egyaránt nagy sikernek örvend a robotikaszakkör, hiszen itt hétről hétre fejleszthetik konstrukcióépítési és programozási képességeiket, sőt, a feladatokat a tanár úr úgy állítja össze, hogy a régi szakkörösök és az újonnan csatlakozók egyaránt fejlődhessenek. A diákok számára motivációs erővel bírnak a versenyek, az iskola 10 fős, FesztyRoB&Ot csapata legutóbb a First Lego League versenyen járt. A megmérettetés első fordulója a győri Mobilis Interaktív Kiállítási Központban zajlott. „Hónapokkal korábban elkezdtük a felkészülést, hiszen egy robotot nem lehet napok vagy hetek alatt elkészíteni. Volt egy tesztrobotunk, amivel a pályát teszteltük, és egy másik, amire lementettük a programokat, ezzel mentünk a versenyre is. A robotnak többféle feladatot kellett végrehajtania. Nagy volt az öröm, amikor ez először sikerült, a fiúk nagyon megdolgoztak vele” – mondta el a csapat egyik tagja, Kulcsár Kata. Emellett a tanulóknak egy kutatásban is részt kellett venniük, ennek eredményét szintén a versenyen mutatták be. A First Lego League-en elsősorban középiskolás csapatok indultak, így a fesztysek a legkisebbeknek számítottak, hiszen ők még csak ötödik, illetve hatodik osztályosok. A robotfutamban az elődöntőbe jutottak, és nem sokon múlott a döntőbe jutás sem, emellett elnyerték a verseny feltörekvő csapat díját. A csapat tagjai: Balázs Mátyás, Gogola Márton, Kállai Nikolett, Kulcsár Kata, Molnár Alina, Musitz Marcell, Molnár Patrik, Somogyi Soma, Szabó Patrícia, Szőnyi Zsombor. A fesztysek már készülnek a következő robotikaversenyre, amire egy újabb robotot építenek és programoznak.

A fesztyseknél nagy volt az öröm, amikor sikerült úgy beprogramozni a robotot, hogy végrehajtsa a feladatokat. FOTÓ: Szinak Evelyn

