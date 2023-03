Az elmúlt hétvégén 27. alkalommal rendezték meg az IVV Nemzetközi Népsport Szövetség gyaloglótúráját, egyúttal az észak-dunántúli kupát Tatán. A rajt- és célállomás hagyományosan a tatai Öreg-tó partján lévő Új Kajakház Ökoturisztikai Központ volt. Évente rendszerint 32 IVV-túrát rendeznek hazánkban, idén a tatai volt a negyedik, előzőleg Szekszárdon, Kincsesbányán és Tihanyban gyűltek össze a gyaloglás, a szabadidősport kedvelői.

Ha a nevezők száma nem is döntött rekordot, 286-an teljesítették a 7, 10, 14 és 15 kilométeres távokat. Köztük volt a valószínűleg legfiatalabb résztvevő is, az egyéves Bella, aki természetesen édesapja hátán „élvezte” igazán a természet szépségeit. A tatabányai Dunár család rendszeresen gyalogol a természetben, készülnek a Gerecse 50 teljesítménytúrára, oda is viszik magukkal a kis Bellát. Hák Szilárd aranyjelvényes túrázó ezúttal tíz kilométert gyalogolt. Krisztián Gabriella Székesfehérvárról érkezett, az 50. IVV-túráján vett részt. Az oroszlányi Soós család a 7 kilométeres távot választotta. A két gyermek, Alexandra (3,5 éves) és János (7 éves) is jól bírták a tempót. Mascher Jenő Sopronból érkezett. Mint mondta, célja teljesíteni a 850. IVV-túrát, már nem sok kell hozzá.

A tatabányai Dunár család az egyéves Bellát is elhozta a túrára.

Serleggel díjazták a legnépesebb turistaszervezeteket: a Komáromi VSE-t, a Vulkán TSE-t, az abai Revitál 2020 SE-t és a székesfehérvári Gyöngyvirág SE-t.

„A következő IVV-túra április 1-jén lesz Szombathelyen. Ezek a túrák jó felkészülési lehetőségeket biztosítanak a Gerecse 50-re, amelyet idén már 41. alkalommal rendeznek meg Tatabányán április 15-én. Tatán legközelebb október 7-én – amely egyúttal a Világ Gyalogló Nap is – indulhatnak útnak a természetbarátok. A megmozdulás rendezője hagyományosan a Komárom-Esztergom Megyei Természetjáró Szövetség (KEMTJSZ), a Tatai AC szabadidősport-szakosztálya és Tata önkormányzata” – tudtuk meg Horváth Zoltántól, az IVV magyarországi elnökétől, a KEMTJSZ alelnökétől.

Krisztián Gabriella 50. IVV túráját teljesítette Tatán, az emléklapot Horváth Zoltán a KEMTJSZ alelnöke adta át.

Nemzetközi szinten is jelen vannak

A KEMTJSZ 27 évvel ezelőtt csatlakozott az IVV Nemzetközi Népsport Szövetséghez. A világszövetségnek több mint 30 állam a tagja. Magyarországot a KEMTJSZ képviseli, az IVV magyarországi elnöke Horváth Zoltán. Itthon évente több mint 30 túrát szerveznek, ebből csak ­Ácsteszéren és környéken négy útvonalat jelöltek ki, bekapcsolva ezzel a Bakony vidékét is az országos, sőt nemzetközi túraútvonalba. Az ács­teszéri IVV Táncsics-túra bekerült a Komárom-Esztergom Vármegyei Értéktárba.