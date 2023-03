Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya és a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet által közösen elindított "Te melyik utat választod?" - című, bűnmegelőzési célú intézménylátogatáson vettek részt csütörtökön a Győri SZC Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum 11. osztályos diákjai. A program során középiskolás osztályok betekinthettek egy elítélt „idegenvezetésén” keresztül a szabadságelvonással járó életbe.

- Tíz éve működik az iskolai bűnmegelőzési tanácsadói program a vármegye középfokú oktatási intézményeiben - mondta el lapunknak Walczer Zsuzsanna rendőr őrnagy, a rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési tanácsadója. - A tanácsadók feladata, hogy minél több információval ellássák a szülőket, diákokat és a pedagógusokat egyaránt. A fő célunk az iskolai prevenciókkal az, hogy a fiatalokat felkészítsük a helyes döntéshozatalra, hiszen minden döntésüknek komoly következményei lehetnek. Mindezt igyekszünk olyan módszerekkel elérni, ami egyben interaktív és élményt is ad számukra. Az aktív helyzetgyakorlatok hatására ezek az ismeretek személyiségük részévé válnak. A fiatalok minden olyan esemény következményét láthatják, amivel későbbiekben találkozni fognak az életben - tette hozzá az őrnagy.

A bemutatók alkalmával a büntetőeljárás teljes folyamatát ábrázolják az elkövetéstől az előállításon át a szabadság megvonásig. Mivel utóbbit az iskola keretei között nem lehet szemléltetni, látogatást szerveznek a diákoknak a győri börtönbe. Így volt ez ma is.

A rácsok mögött a győri Lukács-iskola diákjait és a helyi média munkatársait fogadták a büntetés-végrehajtási intézet dolgozói. A nem hétköznapi látogatáson először egy középiskolás próbálhatta ki testközelből milyen egy fogvatartott előállítása. A fiatal kezén és lábán is kattant a bilincs, majd rákerült a vezetőszár is. A Győr-Moson-Sopron VármegyeiBüntetés-végrehajtási Intézet fekete maszkos őre ezután átadta a gumibotját is, majd egy támadást szimuláltak, hogy megmutassák milyen sokat jelent egy műveletisnek, ha pajzzsal védheti ki az ütéseket.

A diákok a látogatás alkalmával megismerhették az egyik fogvatartottat, aki kábítószeres bűncselekmény miatt már 2019 májusa óta a győri börtönben tölti büntetését.

- Jogerősen 6 év 6 hónap szabadságvesztésre ítéltek, az első két évet előzetesben töltöttem. Az első fél évem volt a legnehezebb, mert a magas biztonsági kockázat miatt mindenhol csak bilincsben sétálhattam - kezdte mesélni saját történetét a tanulóknak a győri férfi, aki az elmúlt négy évben a munkának és a tanulásnak szentelte az idejét a börtön falai mögött. -Képeztem magam, tanfolyamokon vettem részt, illetve a bv-intézet raktárában dolgozom több mint két éve. Minden meghatározott rendben és időben történik. Meg van határozva mikor kelünk, mettől meddig nézhetünk tévét, vagy tarthatjuk a kapcsolatot a kinti hozzátartozóinkkal - sorolta a fogvatartott, aki ha megkapja a kedvezményt, idén szeptemberben hagyhatja el a börtönt.