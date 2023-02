Győr-Gyárvárosban a Stadion utcai házak közötti parkolóban egy férfi autójából másodszor próbálták kivágni a katalizátort.

Négy éve ütötte fel a fejét, hogy bűnözők katalizátorokra vadásznak, de a járvány alatt hatalmasodott el igazán a probléma, amikor az alkatrészhiányból profitált, aki katalizátort tudott eladni. Míg az amatőrök 10 perc alatt, a profibbak már akár 2-3 perc alatt is kivágják az alkatrészt az autó magasságától függően. Veszélyeztetettebbek azok az autók, amelyek alá könnyen be lehet férni emelés nélkül is.

Míg a 18 karátos arany világpiaci ára február 3-án 16.351 forint volt grammonként, a palládiumé 18.248. Általában 2-6, de akár 30 gramm is lehet a gépjárművek katalizátorában, értékét pedig az adja, hogy térfogata kilencszázszorosát képes megkötni hidrogénből.

Különösen a nagy, nyitott parkolók esetében kell veszéllyel számolni

Győri András, a Városrendészet járőrszolgálati osztályának vezetője szerint különösen a lakótelepek parkolókkal teli részein nagyobb a veszély, ahol az autók között, vagy alatt könnyű észrevétlenül megbújni.

– Önálló intézkedési jogosultságunk nincs ilyen bűncselekmény esetén, de a rendőrség kiérkezéséig ott tarthatjuk a bűnelkövetőt, ezért bátran hívhatnak minket. Másfél-két évvel ezelőtt volt egy felfutása, mostanában nem érkezett hozzánk bejelentés, de a probléma valós.

10-15 éves autók a célpontok

Gyurós Péter autószerelő szerint a fizikai védelem nem járható út.

– Hova teszel páncélt? Ha a katalizátor alá teszel, akkor előtte, utána szabad a cső, kivágja úgy is. Ha leburkolja valaki védekezésképp, akkor hogyan kap visszahűtést? Amúgy is horribilis összeg, a tíz-tizenötéves autók a célpontok, és akinek ilyen idős autója van, az nem valószínű hogy rá szán ennyit.

A győrújbaráti szakember azt mondja, hogy takarás helyett fedélzeti kamerának látná nagyobb értelmét, ami az autó körüli mozgást rögzíti.

Nyuli Árpád győri szervizébe is érkezett már kéretlen látogató, aki katalizátorok után kérdezősködött. A szakember azt mondja, hogy az újabb típusoknál már a motortérhez sokkal közelebb helyezkedik el az alkatrész és anyagösszetételben is különbözik azoktól, amiket lopni szoktak.

– Nem ajánlott leburkolni a kipufogó rendszert, mert a túlmelegedés akár be is tudja gyújtani az autót. Érdemes katalizátort gyártótól, vagy utángyártottan venni, elkerülendő, hogy az ember a kivágott alkatrész pótlásával is a feketepiac virágzásához járuljon hozzá, és további lopásokat ösztönözzön.

Célirányosan, katalizátort lopni jönnek más városokból

A rendőrség is úgy tájékoztatott bennünket, hogy évek óta visszatérő jelleggel történnek katalizátorlopások.

– A tettesek nagyrészt az éjszakai órákban, viszonylag csendben követik el a lopást. Az elmúlt időszakban több ilyen jellegű bűncselekmény elkövetőjét kaptuk el és indítottunk ellenük büntetőeljárást – tájékoztatott a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A lopások elkövetői a rendőrség tapasztalatai szerint nem mindig helyi lakosok, több esetben más városokból érkeztek régiónkba, kifejezetten katalizátort lopni. Az elkövetők a megszerzett alkatrészt általában autóbontóba viszik, ahol kinyerik belőle a palládiumot. Az alkatrészek nincsenek egyedi jelzéssel ellátva, ami nagymértékben nehezíti az azonosításukat.