A téli hónapokban zajló projekt legfontosabb eleme, hogy a kanyargós, kuszább utcák számozását mutató házsorjelző táblákat helyez ki a városüzemeltető a kritikus helyekre. A projekt másik része az intézmények megfelelő házszámjelzése, illetve a kopottabb utcanévtáblák tartós újakra cserélése, ütemezett rendszerben. Ezenkívül fontos a lakosság ösztönzése is. Lőrincz György polgármester elmondta: „Mi is megteszünk mindent utcáink, intézményeink háza táján, de a lakosságot is igyekszünk figyelmeztetni a felelősségre, hiszen saját háza jól látható számozásáról mindenkinek magának kell gondoskodnia. Bízunk benne, hogy példánk ösztönzőleg hat!”

Negatív példákat a városvezető és a hatóságok is bőven tudnak sorolni. A hiányzó vagy zavaros számozás többször okozott már kisebb késlekedést a háziorvosi ügyelet és a mentők betegellátásában vagy a tűzoltók mentési munkáiban. Tavaly tavasszal olyan lakástűzhöz riasztották a mosonmagyar- óvári tűzoltókat a Széchenyi utcába, ahol egy édesanya és kisgyermeke került veszélybe. A kanyargós utca és a hiányzó házszámozás miatt a tűzoltók több kört leírva találtak csak a házhoz. Szerencsére a segítség így is időben érkezett, de akkor a hivatásos és az önkéntes tűzoltók is felhívták a gondra a város és a lakók figyelmét.

Közlekedési baleset sérültjéhez is hívtak már úgy mentőt, hogy a segíteni megálló, átutazó telefonáló csak hosszabb keresgélés után tudta beazonosítani, milyen utca milyen házszáma közelébe kell a mentőt hívnia. A mobilos, műholdas helymeghatározás pedig nem mindig tudja megoldani ezt a problémát. Az ilyen időveszteségeket szeretné elkerülni az önkormányzat. Dr. Mihályi Zsuzsanna, a jánossomorjai ügyeletet is koordináló háziorvos elmondta: a mentőknek, háziorvosoknak gyakran okoz nehézséget az, hogy hiányoznak, nem láthatók a házszámok.

– Nem kívánjuk senkinek azt az érzést, amikor segíteni igyekszünk, de nem tudjuk pontosan, hova kell mennünk. Értékes perceket is veszíthet ilyenkor a mentő, az orvos. Érdemes felkapcsolt villanyokkal, nyitott kapuval várni a segítséget, de nem minden esetben történik ez meg, valahol nincs is erre módja a bajba jutottnak. A jól látható, házszámtábla jelentős segítség, kivált, ha az utcanév is szerepel rajta. És persze akkor igazán hatékony, ha egy utca minden házán így látható, hiszen ez vezet a megfelelő helyre minket – zárta szavait a háziorvos.