Az Országos Mentőszolgálat 2018-ban indította el Hősképző névre keresztelt programját, amelynek célja, hogy szakemberek segítségével lehessen elsajátítani és gyakorolni az alapszintű újraélesztést. Térségünkben a győri mentőállomáson tartják az ingyenes oktatást.

– Egyénileg és csoportban is érkeznek résztvevők – mondta el Kudoba Szabolcs, a győri mentőállomás mentőtisztje. – Előzetes egyeztetés után általános iskolai és gimnáziumi osztályok is érkeztek már hozzánk Hősképzésre, de egyedül vagy párban is jönnek. Nem kell semmilyen előzetes képzettség vagy tudás. Az elején kicsit mindenki zavarban van, de ez egy elég közvetlen, gyakorlat­orientált foglalkozás, így a képzés során hamar feloldódnak és a feladatra koncentrálnak. Sorra vesszük, hogy milyen információkat kell megadni a mentésirányítónak segélyhívásnál ahhoz, hogy a helyzetnek megfelelő mentőegység indulhasson a helyszínre. Megismertetjük a keringésmegállásra utaló jeleket, valamint gyakoroljuk a mellkaskompressziót és a félautomata defibrillátor használatát. A SzívCity és az ÉletMentő applikációt is bemutatjuk, amivel bárki rákereshet, hogy hol vannak ilyen eszközök közterületen.

Kudoba Szabolcs elmondta, hogy az utóbbi években egyre többen tudnak és mernek segíteni. Ehhez nagymértékben hozzájárult az is, hogy segélyhívás során a mentésirányító a mentők kiérkezéséig végig vonalban marad és segíti a tárcsázót. Így nem maradnak magukra, ha bizonytalanok valamiben, a szakember elmondja, mi a teendő.