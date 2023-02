A holtág mellett kialakított vízparti sétány évek óta rendkívül népszerű, sokan járnak ide kikapcsolódni pihenni. Épp emiatt felmerült az igény, hogy további szemetesekre lenne szükség az út mentén.

A fejlesztésről Fekete Dávid, a körzet önkormányzati képviselője, aki Prédl Antalal, a Győr-Szol Zrt. vezérigazgatójával és Stanitz Tamással, a Győr-Szol Zrt. városüzemeltetési igazgatójával közösen beszélt.

– A lakosság észrevételei hozzám is eljutottak, külön köszönöm Morvay László segítségét ezek közvetítésében. A saját keretemből biztosított 3 millió forintból, öt új padot, öt szemetest és öt kutyapiszok gyűjtőt helyeztünk el a szabadstrandtól távolabb eső részen, itt a Zólyom utca-Vásárhelyi Pál utca kereszteződését követő szakaszon. Tudjuk, hogy a kutyasétáltatók körében is rendkívül népszerű ez a terület, így a kutyapiszok gyűjtők hátulján zacskó adagoló is található. Így ha valaki elfelejt hozni magával, innét szabadon vehet – mondta el Fekete Dávid. Hozzátette, ezeket a Győr-Szol Zrt. munkatársai szerelték fel.