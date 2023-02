Új KRESZ-táblákat helyeztek el a Sopronkőhida – Szentmargitbánya (Sankt Margarethen) határtálépési pontra vezető L210-es tartományi úton. A tábla szerint minden típusú járművel tilosbehajtani, csak azok hajthatnak át a településen, akiknek úticélja kifejezetten Sankt Margarethen (Szentmargitbánya), Rust (Ruszt), Mörbisch am See (Fertőmeggyes), Oggau (Oka), Oslip (Oszlop) és Schützen am Gebirge (Sérc) települések egyike.

Az ügyel kapcsolatban felháborodását fejezte ki Farkas Ciprián, Sopron polgármestere is. Közösségi oldalán "elfogadhatatlannak és méltánytalannak nevezte az intézkedést. Megkérdőjelezte azt is, hogy jogszerű a tilalom, ami miatt Szijjártó Péter külügyminiszterhez fordul.