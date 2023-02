A több mint 5 ezer négyzetméteres barnamezős területen egy közel 1200 négyzetméteres nonprofit szolgáltatóház épült az üzemeltetéshez szükséges parkolóhelyekkel, valamint eszközbeszerzésekkel együtt. Mindmellett jelentős mértékű zöldfelületi fejlesztés is volt a területen. A szolgáltatóház tetején elhelyezett nap- elemek az év jelentős részében biztosítják a komplexum elektromosáram-igényét. Az elkészült épület nem csupán a helyi vállalkozások számára nyújt a kor igényeinek megfelelő irodai és tárolási kapacitást, hanem a helyi civil szervezetek számára is kialakítottak egy több mint 60 négyzetméteres helyiséget, ezzel is tehermentesítve a Városi Művelődési Központot. Az infrastrukturális fejlesztés a Csorna Okosváros (OV) Koncepcióhoz igazodva valósult meg.

A beruházásról bővebb információk a www.csorna.hu oldalon találhatók.