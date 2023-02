A Széchenyi-gimnáziumban hagyománynak számít a szülői bál megrendezése, azonban az elmúlt években ez elmaradt. Új lendülettel vágott bele a bál megrendezésébe dr. Orbán Adrienn és Wratschkó Zsófia, a szülői munkaközösség vezetősége, melynek befolyt összegét a sportpálya felújítására ajánlják fel.

– Szeretnénk fellendíteni a szülői közösséget. Célunk a szülők, az iskola és a gyerekek triumvirátusának együttműködését erősíteni. Ennek legjobb fóruma a közös rendezvények. Az előző évben egy bállal indítottunk, majd tavasszal családi pikniket szerveztünk. Sokat beszélgetünk arról, hogy hogyan tudnánk segíteni az iskolát. A mi érdemünk és a gyerekeknek is jobb, ha modern környezetben töltik a mindennapjaikat – kezdett bele dr. Orbán Adrienn. Hozzátette, Farkas Gábor igazgató említette meg az ötletet, hogy a kültéri sportpálya felújításra szorulna.

A kitűzött cél támogatására karácsony tájékán tartottuk meg az első jótékonysági kezdeményezésünket, ahol az iskolának felállítottunk egy fenyőfát, amire névre szóló díszeket vehettek a támogatók. Egy igazi csoda volt, hiszen közel 700 ezer forintot sikerült összegyűjteni. A jótékonysági programsorozatunk február 18-án folytatódik a szülői bállal

– részletezte dr. Orbán Adrienn.

Dr. Orbán Adrienn és Farkas Gábor mutatták meg a felújítandó udvari sportpályát. Fotó: Szalay Károly

– Az iskolánkban két emblematikus hely van. Az egyik a tornaterem, a másik az udvari sportpálya, ahol még gyerekkorunkban jégkorongoztunk is, de ma már főként kosárlabdára és futballra használjuk. A 15x10 méteres terület jól kiegészíti a tornatermi sportolást, de az elmúlt évtizedekben leromlott az állapota. Ezért a centenáriumi tanévben úgy gondoltuk, hogy mindenképp fel kellene újítani. A Sopron Holding Zrt. térképezte fel a területet, akik a kosárlabdapalánkok és a védőhálók lecserélését javasolták, de a kerítésnél lévő fallécek is felújításra szorulnak. A burkolatot pedig egy magasnyomású eszközzel lehetne letakarítani. Az árajánlatot tavaly augusztusában kértük, ami akkor mintegy 2 millió forintot jelentett, de ez az ár azóta nyilván magasabb lenne – mondta el Farkas Gábor, a Széchenyi-gimnázium igazgatója. Hozzátette, a centenáriumi évhez kapcsolódik Krasznai Feri bácsi születésnapja is, aki legendás név a soproni sport- életben. – Krasznai Feri bácsi pont száz évvel ezelőtt született, 1923. június 8-án. A mi tervünk, hogy ezen a napon adjuk át a sportpályát, de persze ez csak egy elképzelés. Viszont a jövő tanévre mindenképp szeretnénk, ha elkészülne.