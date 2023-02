Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, a Petrovics család háza januárban égett le Győrszentivánon az Egysori utcában. Ők hét évvel ezelőtt is elszenvedtek egy nagy traumát, akkor is porig égett otthonuk. A családfő, Petrovics László az első tűzvész után alakította meg a helyi önkéntes tűzoltó egyesületet, azért, hogy ilyen eset soha többet ne forduljon elő a városrészben. Most januárban azonban ismét bekövetkezett a tragédia.