Az év első hónapjaiban mindig visszaesik kissé a véradók száma. Évek óta véradással és híradással támogatja a kezdeményezést a Győr+ Média és az Oxygen Media csapata, valamint a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság is évről-évre csatlakozik hozzánk.

Az idei Média véradás újdonsága, hogy nem csak közvetlenül a média képviselői, hanem több helyi szervezet sajtó-, illetve kommunikáció terén dolgozó munkatársa is részt vett rajta. Emellett az egészségügyi dolgozók véradását is ma rendezték meg amelyre szintén sokan érkeznek. Idén 86-en csatlakoztak hozzánk, ezzel közel 33 liter vért adtunk egy nap alatt. Így 222 emberen segíthettünk, mivel egy véradás 3 életet is megmenthet. Külön öröm, hogy 14 első véradó is eljött.