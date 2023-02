A tanácskozást követően a püspökök ellátogattak a Szent Miklós görögkatolikus templomba és az evangélikus Öregtemplomba is. A házigazda Szemerei János elmondta: – A keleti országrészből a lakosság áramlásával a Dunántúlon is egyre komolyabb görögkatolikus bázisok jönnek létre. A görög testvérek is szeretnének szorosabb kapcsolatot ápolni a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsával, belépni az első, úgynevezett megfigyelő státuszba, és ebben mi támogatni fogjuk őket.

A közösség legfrissebben megválasztott tagja, Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke azt mondja, nem úgy kell elképzelni a püspöktalálkozót, mint egy konferenciát. – Fontos, hogy mindig lelki alkalommal, áhítattal kezdünk, és nagyon testvéries a beszélgetés. A kitűzött napirend előtt is már másfél órás beszélgetésben voltunk, ez a testvéri közösség pedig értékes számunkra, mert egy közös Urunk van. Intézményfenntartó felelősségünk is összeköt, akár oktatási, akár diakóniai intézményekről beszélünk, így a kihívások, nehézségek közösek, tanulhatunk egymástól.

Tasi Tamás görögkatolikus plébános várta az egyházvezetőket az eredetileg szerb ortodox Szent Miklós-templomnál.

Ferenc pápa látogatása is szóba került a püspökök között, hiszen görögkatolikusok, protestánsok egyaránt részt vettek korábbi audiencián és készülnek a tavaszi találkozásra is. – Ferenc pápa nem szokott kétszer elmenni egy országba – mondja Orosz Atanáz püspök. – Amikor legutóbb egy fél napot itt töltött, azért is ígérte, hogy visszatér, mert egy nagyon jó ökumenikus légkörrel találkozott. Ezt szeretné újra megtalálni közöttünk. Az ökumené apropóján beszélgettek az egyházvezetők az ökumenikus imahét lecsapódásairól is, és a következő előkészítéséről. Lackner Pál volt tábori püspök a két felekezet közös pontjait emelte ki.

– A két egyház szám­arányában, méretében nagyon hasonló. A görögök a Dunának ezen a felén, mi pedig az ország északi részén vagyunk szórványban, így számos tapasztalat közös. De az evangélikus-görögkatolikus kapcsolatok intenzív formálódása a hetvenes-nyolcvanas évek katonaságának is köszönhető, Lenti és Marcali sokat segített a magyar ökumené ügyén – mondja nevetve, elárulva, hogy Fülöp érsekkel együtt töltötték Marcaliban a sorkatonai szolgálatot. A jövő évi találkozót Mária­pócsra szervezik.