– Annak ellenére, hogy a megszokotthoz képest sokkal kevesebb pályázatunk volt, sikeresnek tartom a 2022-es évet. Két kisebb értékű pályázati beruházást is be tudtunk fejezni. A temetőben urnafal, valamint kerítés készült. Ezzel a temető rendbetétele befejeződött. Térköves út vezet a dombra, amelyet csodás kandelláberek szegélyeznek, a harang, a ravatalozó is megújult – sorolta Varga Gábor polgármester, aki arról is beszélt, hogy a Magyar Közút a Győrbe vezető út egy másfél kilométeres szakaszát is felújította a falu végét jelző tábláig. Egy korszerű útszakasz készült el buszöblökkel a templom előtti csomóponttal. A polgármester reményei szerint az útfelújítás tovább folytatódik.

Közösen tudják megbeszélni a problémákat

– Van egy projektünk, amire nagyon büszke vagyok. A Visegrád Fund keretében Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország néhány települése, köztük Tényő, felvette a kapcsolatot egymással. Közösen pályázunk „Ugyanazon problémák más megoldása” címmel. Ez arról szól, hogyan oldjuk meg ugyanazt a problémát a különböző országok különböző településein, kistérségein a civil szervezetekkel együttműködve. Volt már több összejövetel, meglátogatjuk egymást ebben az évben is, de ha pályázati pénzt nyerünk hozzá, további lehetőségekkel bővül a munka – árulta el a polgármester.

Varga Gábor Tényő polgármestere büszke a megszépült temetőre, az elkészült urnafalra. Fotó: Rákóczy Ádám

Iparűzési adót vezetnek be

– Stabil a gazdálkodásunk, de anyagi helyzetünk javításához január 1-jétől iparűzési adót kellett bevezetnünk. Ebből egyelőre nem lesz bevételünk, de annyi tartalékunk van, amiből ezt az évet ki tudjuk hozni. Energiaügyben még folynak a tárgyalások, élő szerződéseink vannak. Spórolunk, ahol csak tudunk. Az önkormányzatnál vegyes tüzelésű kazánnal fűtünk, és az óvodában is megfelelő hőmérséklet biztosítunk a gyerekeknek. Nagyjából harminc százalékkal tudtuk csökkenteni a fogyasztásunkat. Vannak nyertes pályázataink. Ötven millió forintot nyertünk a tényői Tábor völgyi vízelvezetés megújítására.

Amint az idő engedi, a kivitelező elkezdi a munkát és az ígértek szerint májusra kész is lesz. Nyolcvan millió forintot nyertünk egy sport öltöző felépítésére, a tervek engedélyeztetése zajlik. Zöld utat kapott végre a volt orvosi rendelőnk felújítása. Bízom abban, hogy nyárra elkészül. A tájházunkban szeretnénk rendezvényeket tartani, amelyeket önerőből is meg tudunk valósítani. Szerencsére ehhez nagyon sokat hozzátesznek a helyiek. Nyertünk pénzt a Petőfi szobor felújítására is. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket – sorolta Varga Gábor, aki arról is beszámolt, hogy azok, akik otthonuknak választják Tényőt, sokszor nem csak a saját portájukat csinosítják, hanem a települést is. Felújították a játszóteret, részt vettek faültetésekben, az óvodaudvar és a közterek rendben tartásában. A falu virágosításához virágládákat készítettek.