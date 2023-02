Tavaly júniusban kezdtek neki a mosonszolnoki Antiochiai Szent Margit vértanú templom tornya és homlokzata felújításának, mely mára megszépülten várja a híveket.

– 2021-ben lehetőségünk nyílt Török Sándor polgármester ösztönzésére és az önkormányzat jóvoltából, hogy benyújtsunk egy pályázatot, melyben támogatást igényeltünk a kormánytól templomunk tornyának felújítására. Sajnos azóta jelentősen nőttek a költségek. A torony homlokzatának felújítására és a vízelvezetésre ez az összeg nem lett volna elég, további 10 millió forintot a helyi önkormányzat biztosított. A munkálatok során derült ki, hogy a templom út melletti sarka süllyed, melyet orvosolni kell. Ez további egymilliós többletkiadást jelentett, melyet a plébánia biztosított. Istennek hála, a templom tornyának homlokzati felújítása és a vízelvezetés elkészült. Bízunk abban, hogy a közeljövőben alkalmunk nyílik arra, hogy a teljes külső felújítás elkészülhessen – tudtuk meg Bodó Zoltán atyától.

Kocsisné Vedrődi Zsuzsa, a Mosonszolnoki Templomért Alapítvány kuratóriumi elnöke arról számolt be, hogy néhány éve azért hozták létre az alapítványt, hogy a felújítási munkákhoz hozzá tudjanak járulni.

A mosonszolnoki templom. Fotó: Kerekes István

– Ez évtől alapítványunk is jogosulttá vált az adó egy százalékok gyűjtésére. A templom külső és belső felújítása sok látványos változást hozott, de még mindig nagyon sok rejtett javítanivaló van, amikre sürgős megoldást kellene találnunk. A park felőli oldal feljárójának leszakadó mennyezete két évvel ezelőtt gyors mentesítésben részesült, de még burkolásra vár. A plébánia felőli feljáró lépcsője nagyrészt elkorhadt, leszakadt, azt is cserélni kell. A szobor felőli ajtó mögött egy leszakadt mennyezetű tárolóhelyiség van, amire különösen nagy szükségünk lenne – sorolta az alapítványi elnök, megjegyezve, hogy köszönik mindenkinek, aki hozzájárult a munkákhoz.

Az út melletti sarok megerősítése lábazatfúrással és hézagkitöltéssel kezdődött. A falak szépülésén túl az első bejáratokat és az oldalsó dupla ajtót is felújították, és a toronyóra is felfrissült. A régen letört mutatót Vedrődi Zoltán pótolta, amit állványzat nélkül rég nem tudtak megoldani. Bodó Zoltán atya szerint a templom további részének renoválása még legalább 30 millió forint lenne. Reménykednek, hogy lesz még pályázati lehetőség. Korábban egyébként több ütemben is szépítették az épületet, a helyi önkormányzat hathatós segítségével.

Az atya még egy kihívásra világított rá: a jelentősen megnőtt villanyszámlára.

– A januári áramszámlánk 54 ezer forint lett, úgy, hogy vasárnaponként két órát égnek a fények és fűtés sincs. Erre épphogy elég a perselypénz, melyből eddig a templom szépítésére is tudtunk fordítani, de kérdés, hogy ilyen számlák mellett lesz-e erre lehetőségünk – fűzte hozzá a plébános.