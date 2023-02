A helyi postán kiderült, ott vannak a hiányolt küldemények. Felmondás és betegség miatt nem volt kézbesítő, azt a tájékoztatást kapta olvasónk, hogy érdemes pár naponta bemenni annak, aki levelet, csekket vár.

Hasonlóról számoltak be abdai lakosok: náluk is akadozik a küldemények kiérkezése. Különösen azoknak a lakóknak okoz ez gondot, akik egészségük vagy munkaidejük és a posta nyitvatartása miatt nem tudnak bemenni a leveleikért. Leginkább pedig hiányolták az erről szóló tájékoztatást, hiszen információ hiányában az sem megy be a csekkjeiért, aki tudna.

Fotóillusztráció: MW-archívum

Fotós: Kállai Márton

Megkerestük az ügyben a posta kommunikációs szolgálatát, akiktől a következő választ kaptuk:

– Öttevényen és Abdán az elmúlt időszakban a kézbesítést betegségek miatt helyettes kézbesítők látták el. Tapasztalataink szerint a küldemények házhoz kézbesítése folyamatos, az elvárt átfutási időknek megfelelően történik. Ha ügyfeleink mégis úgy érzik, hogy némi késlekedés fordult elő a kézbesítésben, akkor ezúton is elnézést kérünk. A Magyar Posta Zrt. továbbra is mindent megtesz azért, hogy magas színvonalú, minőségi szolgáltatást biztosítson országszerte – írták.