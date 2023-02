Nagy a területi szakadék, a régiók fejlettségi szintjei jelentősen eltérnek egymástól – emelte ki a Győr-Moson-Sopron vármegyei 5. számú országos választókerület polgármestereinek tartott előadásában Navracsics Tibor, aki a fejlesztési forrásokra országosan és a térségre vonatkozóan is kitért. A tárcavezetőt Nagy István agrárminiszter köszöntötte a Lajta-parti városban.

A TOP és a Ginop programok mellett hangsúlyozta a Magyar Falu Program szerepét. Utóbbi programban 1,049 milliárd forint érkezett legutóbb a választókerületbe.

A vármegye helyzetéről is szólt országos viszonylatban: Budapest után Győr-Moson-Sopron is jelentős arányban járul hozzá a magyar gazdasághoz. A területfejlesztési miniszter arra is kitért, hogy a fővároson "kívüli világ" nem tudott olyan jól fejlődni. Éppen ezért gondolkodnak térségekben, akár olyan speciális területekben, mint a Szigetköz vagy a Balaton-vidéke.

– Olyan területfejlesztési politikában gondolkodunk, ami a népesség megtartó erőt is biztosítja – emelte ki Navracsics Tibor, aki a polgármesterek kérdéseire is válaszolt. Azokra reagálva úgy vélekedett, hogy itt más jellegű, ám hasonló súlyú gondokkal küzdenek, mint az ország más részeiben. Kihívás a munkaerőhiány Bécs és Pozsony vonzáskörében, a közlekedési infrastruktúra fejlesztése.