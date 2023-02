Több mint negyed évszázados hagyománya van annak, hogy Virilista Esten köszönti a helyi önkormányzat Mosonmagyaróvár legnagyobb adófizetőit. Ezúttal a Part Rendezvényházba várták a város gazdasági életének meghatározó szereplőit.

Árvay István polgármester, immár kilencedik éve gazdaságértékelő beszéddel is készült. Kiemelte: a jelentős fejlődés, a szépülő környezet, a város fejlődése és fejlesztése komplex együttműködés eredménye, melyből a vállalkozások is kiveszik részüket adóforintjaik befizetésével. A városvezető szerint az elmúlt időszakot számos kihívás jellemezte, a pandémia idején csökkent a helyi adóbevétel. Az állami szerepvállalásnak köszönhetően épül az elkerülő út, ami környezetvédelmi szempontból is fontos, a geotermális beruházás is lassan a finisbe érkezik. Csaknem egymilliárd forint állami támogatással korszerűsítették az úthálózatot, de az önkormányzat is fejlesztette az utakat. Bölcsődével gyarapodott a város, a munkahelyeket megőrizték.

Árvay István az energiaválság következményeire is kitért: szigorú takarékoskodási programba fogtak, fejlesztéseket állítottak le, megnövelték az építményadót, a parkolási díjakat. A tudatos városgazdálkodás mellett a szolgáltató cégekre is kitért beszédében: lassan az Aqua Kft. az egyedüli önálló víziközműcég, és a hulladékszállítás kihívásai is kitért. A polgármester hangsúlyozta még a társadalmi szerepvállalás fontosságát is a vállalkozásoknál.

A legtöbb adót fizető vállalat ezúttal az SMR Automotive Hungary Bt lett, kiemelt adófizető a Nolato Magyarország Kft., a Wahl Hungária Kft., a Strohm Mofém Zrt. és a PG Hungary Kft. A legtöbb építményadót a Kühne Zrt. fizette be, a legtöbb telek- adót az Imoville Kft., a legtöbb idegenforgalmi adót pedig a Fanos Kft. Az eseményen felszólaló cégvezetők többsége arról számolt, hogy megérezték a pandémia és az energiaválság hatásait, ám bíznak a jövőben, ezért zömüknél jelentős, milliárdos fejlesztések zajlanak.