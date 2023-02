Az intézmények kihasználatlansága jó ideje téma volt, tendencia az óvodai létszám csökkenése. A városban a gyerekek száma a hetvenes-nyolcvanas években érte el a csúcsot, a férőhelyeket is arra méretezték. Azóta hullámzóan, de az elmúlt néhány évben látványosan csökkent a létszám.

Harminchét óvodában 5343 férőhely van, ám idén mindössze 3642 gyerek veszi igénybe. Az 1700 gyerek óriási hiány az intézmények optimális kihasználtságához.

Az óvodai gyereklétszám csökkenésének több oka is van. Győrből sokan költöznek a városkörnyéki falvakba, ahol az utóbbi években a fejlődésnek köszönhetően szintén épültek óvodák és bölcsődék, így egyre többen oda viszik a gyerekeket. Másrészt a megyeszékhely óvodai rendszerét úgy találták ki, hogy abban a városrészben, ahol több gyerek volt, ott több intézmény épült. Időközben azonban változott a lakosság összetétele. Vannak körzetek, ahol idősödik a lakosság, ott nincs szükség annyi óvodára, de vannak körzetek, ahol gyarapodik a létszám és több férőhely kellene. A városban körzetesített rendszer van, aminek az a célja, hogy a körzetben lakók a kijelölt közeli óvodába vigyék a gyerekeket, de természetesen ez nem mindig van így.

Az előterjesztés szerint szeptember 1-jétől átszervezik a Gyárvárosi és a Mosolyvár Óvodát. Mint dr. Pergel Elza, a területért felelős alpolgármester az előterjesztés kapcsán elmondta, hosszas egyeztetés előzte meg az intézkedést.

– Az óvodák bezárása kapcsán nem gazdasági döntés született, azt az 1700 kihasználatlan férőhely indokolja. Egyik intézmény sem dolgozik teljes létszámmal, mindenhova lehet felvenni gyereket. Most a két legkisebbet zárjuk be, ahol még hatvanszázalékos sincs a kihasználtság, és a gyerekek közel negyven százaléka tartozik csak a körzethez – szögezte le dr. Pergel Elza. A Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodájának három csoportját a Gyárvárosi Óvodába, valamint a Tündérkert és Waldorf Tagóvodába, a Mosolyvár Óvoda Micimackó Tagóvodájának három csoportját az Erzsébet Ligetibe és a Vuk Tagóvodába helyezik át. Az alpolgármester ideiglenesnek nevezte az átszervezést, mert mint mondta, nem tudható, hogy pár év múlva milyen igény lesz rá, csak az látható, hogy a következő nevelési évre milyen igény van.

Az alpolgármester azt is el- mondta, hogy egész csoportokat helyeznek át a másik, közel lévő intézménybe az óvónőkkel együtt. Az átszervezés után nem lesz kevesebb az egy gyermekre jutó terület nagysága sem, valamint az eszközöket is magukkal viszik a csoportok. A most bezáró óvodákat a legjobban szeretnék hasznosítani úgy, hogy a legkönnyebben visszaállíthatók legyenek, ha szükség lesz rájuk. Nagy igény van a szociális, idősügyi ellátásban épületekre, intézményekre, de a hasznosításról még nincs konkrét döntés.

Az átszervezésről értesítették az óvodavezetőket, akik tájékoztatták a szülőket. A hírnek nem örültek a családok. Az egyik körzetből kétszáz, a másikból kétszáznegyven aláírás érkezett az önkormányzathoz azért, hogy ne zárják be a két tagintézményt. A szülők képviseletében a közgyűlésen jelen levő Szabó Péternek, a Gyárvárosi Óvoda szülői munkaközössége elnökének adta meg a szót dr. Dézsi Csaba András polgármester. A felszólaló elmondta, hogy több dolog miatt is a jelenlegi óvodájuk mellett teszik le a voksukat. Mint mondta, az ipari park közelsége miatt sok gyereket hoznak oda más városrészből és az agglomerációból. A gyárvárosi ovik nagy előnye, hogy reggel fél hattól délután fél 5-ig, 5-ig vannak nyitva. A Kiskúti Óvodának van a legnagyobb udvara, és az is jó, hogy nem emeletes, így babakocsival is megközelíthető. Szabó Péter arra is felhívta a figyelmet, hogy Likócson most kezdtek el építeni egy lakóparkot a körzetben, így valószínűleg szükség lesz majd a férőhelyekre. A szülők aggodalmukat fejezték ki a kijelölt helyen a csoportok létszáma, a megfelelő nagyságú terület és a tornaszoba miatt is. Dr. Pergel Elza alpolgármester leszögezte, mindent megtesznek azért, hogy a megszokott színvonalon folytathassák a munkát az új helyen a csoportok.