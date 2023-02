A templomban felirat is hirdeti: annak hála kezdhették el 1788-ban az építését, hogy a gyülekezet felügyelőjének fia, aki Mária Terézia testőrségében szolgált, és kijárta a királynőnél, hogy a faluvégi lakatlan területen – bár torony és harang nélkül, de – szilárd anyagból új templom épülhessen a korábbi leégését követően.

Kétszázharminc évvel később az utódok próbálják megvédeni az értékeket.

– A homlokzat felújítása volt az elsődleges – meséli Vladika Zsófia lelkipásztor asszony –, mert annak legutóbbi munkálataikor nem megfelelő festéket vittek fel, ami elkezdett leperegni.

2021 tavaszán fogadták be a tétiek pályázatát, és majd 15 millió forintot kaptak az evangélikusok. Sürgető volt megelőzni, hogy tovább ázzanak a falak és romoljon az épület állaga. Az ablakok kicseréltetése és a templomkapu rendbetétele is része volt a tervnek, de már 2021 tavaszán is olyan árajánlatot kaptak, amibe ezek nem fértek bele. Végül még a homlokzati munkák elvégzéséhez is kellett az egyházmegye és a gyülekezet közös támogatása, hatmillió forinttal kellett megtoldaniuk az elnyert összeget.

– Tavaszra tervezzük az átadást, ami egyben az új gyülekezeti házunk szentelése is.

Egy 2019-es magyar falu programos pályázat keretében ugyanis melléképületek átépítésével nyert a közösség egy új, nyolcvan négyzetméteres gyülekezeti házat.

– Egy építész gyülekezeti tagunknak rengeteg munkája van benne. Volt ugyan egy gyülekezeti termünk, ahol a baba-mama kör, a hittan vagy a presbiteri gyűlés elfért, de amikor húsznál többen gyűltünk össze, kicsinek bizonyult. Arra gondoltunk, jól jönne egy olyan tér, ami nem olyan szakrális, mint a templom, mégis lehetőséget ad alkalmakra, akár szeretetvendégségre is. Egyházmegyei lelkészi megbeszélést és reggeli adventi csendességet már tartottunk is benne, és böjtben itt szeretném a Taizé-áhítatokat is. – mondja a tervekről a lelkész.

Hosszabb távú terv, hogy a gyülekezeti ház villanyradiátorait később napelem lássa el energiával. A tavaszra tervezett átadó-szentelő ünnepig még szeretnék az udvart is kicsinosítani.

– Reméljük, hogy a gyülekezeti tagokon túl a város minden lakójának örömére és Isten dicsőségére szolgálnak a megújult épületek – mondta végül Vladika Zsófia.