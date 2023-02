A Győr+ rádióban jelentette be csütörtök reggel Dézsi Csaba András, Győr polgármestere, hogy a korábbi tájékoztatással szemben, miszerint idén elmarad, és a jövőben csak kétévente tervezik megrendezni - mégis lesz idén is Győrkőcfesztivál.

A polgármester a hírt megosztotta Facebook oldalán is, ahol úgy fogalmazott, "a győriek ragaszkodtak ehhez a népszerű fesztiválhoz, ezért megteremtettük ennek az anyagi feltételeit. 50 millió forintot átcsoportosítottunk erre a célra az idei költségvetésben, továbbá 12,5 millió forintot pedig szponzoroktól szereztem".

A napokban a városban az a hír is felröppent, hogy a Barokk Esküvő és Szent László napok is elmaradnak. A műsorvezetők erre is rákérdeztek, amire azt válaszolta, hogy az szóba sem került.