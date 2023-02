A Magyar Nemzeti Bank kiválósági ösztöndíjára hetedik éve pályázhatnak a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának tehetséges hallgatói, akik kiváló tanulmányi eredményeik mellett valamilyen tudományos, illetve közéleti tevékenységet is végeznek. Az idei nyertesek közül tizenketten alapszakos hallgatók, akik gazdálkodási és menedzsment, illetve kereskedelem és marketing, míg ketten mesterszakos hallgatók, akik vezetés és szervezés, illetve nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon folytatják tanulmányaikat. A tíz hónapra szóló ösztöndíj havi összege 50 ezer forint.

A Széchenyi István Egyetemnek és a gazdaságtudományi karnak is különösen fontos a tehetséggondozás, ezért is büszkeség a számunkra, hogy a Magyar Nemzeti Bank ösztöndíját újabb tizennégy hallgatónk vehette át

– fogalmazott dr. Csicsmann László dékán a kari átadó ünnepségen. Hozzátette, az intézmény régóta jó kapcsolatot ápol a Magyar Nemzeti Bankkal, amelynek kiválósági ösztöndíja valódi értékmérő a fiatalok számára. „Közgazdasági képzésünk az idén harminc éves, ráadásul folyóiratunk, a Tér-Gazdaság-Ember a tizedik évadát éli, vagyis kettős évfordulót ünneplünk. Az ünnep fényéhez a hallgatók kiemelkedő eredményei jelentősen hozzájárulnak” – mondta.

A dékán kiemelte, a kar a fejlődés útját járja, több nemzetközi akkreditáció megszerzését is célul tűzte ki, hogy hamarosan a világ legjobb gazdasági iskolái között tartsák számon. Aláhúzta, a képzéseket még gyakorlatiasabbá, projektszemléletűvé alakítják, amely tovább erősíti a korszerű, használható tudás megszerzését, az egyetemet körülvevő gazdasági ökoszisztéma elvárásainak való megfelelést. „Szívből gratulálok önöknek, remélem, hogy a mesterképzésben, illetve a doktori iskolában is találkozunk” – zárta köszöntőjét.

A tatabányai Pataki Zsófia az egyetem negyedéves kereskedelem és marketing szakos hallgatójaként nyerte el a kiválósági ösztöndíjat. Az intézményben megszerzett tudást tudományos diákköri (TDK) dolgozat írásával is kamatoztatta, a Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium tagjaként pedig aktív társadalmi szerepvállalással, munkacsoport-vezetőként segítette a szervezet munkáját. „Az egyetemen tanultakat a szakkollégium által szervezett kurzusokon további ismeretekkel tudtam gyarapítani, és igyekeztem kihasználni azokat a lehetőségeket, amelyek a szakmai tudásomat bővítik. Az ösztöndíj nem csupán anyagi támogatás, de hatalmas elismerés is, ami sokat jelent a számomra. A hallgatók körében ez rendkívül rangos elismerésnek számít, büszkeséggel tölt el, hogy én is elnyertem” – fogalmazott.