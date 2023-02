Pretsner Ramóna alezredes kérdésünkre elmondta, szerencsére nem gyakoriak vármegyénkben a madármérgezéses esetek, azonban 2021 tavaszán és 2022 elején Kisbér területén sajnos két eset is előfordult. Valaki mérgezett csalit, csalikat helyezett el a területen, a 2021-es esetben több millió forintos kár keletkezett, hiszen réti sasok és egyéb ragadozó, valamint énekesmadarak pusztultak el. A tettes kilétére nem derült fény, a 2022-es eset ügyében még zajlik a nyomozás.

„A Kisbéri Rendőrkapitányság illetékességi területének nagy része nem tartozik természetvédelmi területhez, sőt, még Natura 2000 alá sem, ezért nem tudnak akkora erőt koncentrálni az amúgy is kevesen lévő természetvédelmi őrök” – mondta Pretsner Ramóna.

A február 9-i fórum – melyen részt vettek a városi rendőrkapitányságok bűnügyi és vizsgálati osztályainak vezetői, képviseltette magát a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, valamint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája – pontosan azt a célt szolgálta, hogy megvitassák, hogyan lehetne hatékonyan és közösen fellépni a hasonló természetkárosító bűncselekmények ellen. A kulcs a személyes kapcsolattartásban és a gyakoribb helyszíni jelenlétben rejlik.

Az elkövető vagy elkövetők az esetek 80 százalékában úgynevezett karbofuránt, az egyik legveszélyesebb idegmérget használták. Az Európa-szerte sok éve betiltott szer nem csupán az állatokra veszélyes, de az emberekre és az erdőkben sétáló házi kedvencekre is.

Éppen ezért fektetnek még nagyobb hangsúlyt a prevencióra. A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztályának van egy bűnmegelőzési alosztálya, akik korábban is foglalkoztak állatvédelemmel, most a természetkárosítás ezen formájára is nagyobb hangsúlyt fektetnek. Május 10-én lesz a madarak és fák napja, melynek apropóján közös akcióval készül a rendőrség és a Duna–Ipoly Nemzeti Park.