Egy korszak lezárul Bécsben, ugyanis február végével lejár a hatályos városi koronavírus-rendelet, amelyet ebben a formában nem fognak meghosszabbítani. Ezt a szerda délutáni sajtótájékoztatóján Bécs Város polgármestere, Michael Ludwig jelentette be.

A bécsiek többsége következetesen betartotta az előírásokat

méltatta a fegyelmezett városlakókat a polgármester, aki az új fejleményeket a fertőzöttségi adatok kedvező alakulásával indokolta. A gyakorlatban a döntés többek között azt jelenti, hogy márciustól megszűnik a kötelező maszkviselés a közlekedési eszközökön és patikákban.

További lazítást jelent, hogy a kórházi és bentlakásos intézetben ápoltak az eddigi napi három helyett márciustól újra korlátlan számú látogatót fogadhatnak, akik immár friss negatív PCR-teszt bemutatása nélkül is beléphetnek az egészségügyi intézményekbe. Az egészségügyi dolgozókat sem fogják rendszeresen tesztelni.

Az osztrák kormány egy hete, február 1-jén jelentette be, hogy júniusig több lépcsőben minden koronavírus-korlátozás véget ér Ausztriában. Márciustól Bécs is az országos menetrendhez igazodik, így a kötelező maszkviselés az egészségügyi intézményekben, orvosi rendelőkben, valamint gondozóotthonokban még április 30-ig érvényben marad. Június 30-tól pedig minden korlátozást feloldanak, például nem kell már bejelenteni a koronavírusos megbetegedéseket. A betegség esetén jelenleg tíz napig érvényes szabályokat – a beteg elhagyhatja otthonát, de bizonyos tevékenységek korlátozva vannak, amely korlátozásoktól öt nap után negatív PCR-teszttel lehet mentesülni – szintén eltörlik. Mindenki maga dönthet tehát arról, hova megy és kivel találkozik betegsége alatt. Az oltás és a koronavírus tesztek továbbra is ingyenesek lesznek.