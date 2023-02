Egyre több viszont a közösségi, úgynevezett látványdisznóvágás, ahol felidézik és megmutatják ezt a szokást, ami a családok mindennapos életében évente akár többször is előforduló esemény volt. Az elmúlt hétvégén ilyen hamisítatlan disznóvágásnak lehettek fül- és szemtanúi azok, akik kilátogattak Tatabánya Bánhida városrészébe, ahol a mintegy 130 kilogramm súlyú, kolbásznak, hurkának, sült pecsenyének és mindenféle finom ételnek való sertést feldolgozták, köszönhetően a két bánhidai hentesmesternek, Pásku Tibornak és fiának, Bencének. A vágástól kezdve néhány órán belül már készültek is az ízletes kolbászok és sütni való húsok.

A Bánhidai Baráti Kör Egyesület és a Puskin Művelődé­­si Ház közös rendezvényén más „disznóságok” is voltak, második alkalommal a bánhidai kolbásztöltő versenyt is meghirdették. Tucatnyi 5–10 fős csapat vett részt a kulináris rendezvényen. Zömében olyan csapatok „verbuválódtak” össze, amelyek tagjai már régebb óta ismerik egymást, részt vesznek más városi vagy környékbeli eseményeken is. A Puskin Művelődési Ház udvara – ahol a kolbásztöltés és a disznóvágás zajlott – egyre inkább hasonlított egy nagy baráti összejövetel színhelyére. Senki nem sietett, a kolbászhúsokat darálva, egyénileg, saját „titkos” recept szerint ízesítve készültek a különböző kolbászköltemények. Az értékelésnél nem volt könnyű dolga a háromtagú zsűrinek, Visegrádi Józsefnek, a Bánhidai Baráti Kör Egyesület elnökének, Pásku Tibor hentesnek és Mazalin Zoltánnénak, a szlovák nemzetiségi önkormányzat tatabányai elnökének. Tulajdonképpen minden részt vevő gárda elismerő oklevelet kapott, három kolbásztöltő csapat viszont kiemelkedő ízvilágot és küllemet produkált. Az idei bánhidai kolbásztöltő verseny győztese a „Félnótások” lettek, a második helyen a „Kóborló Söröző” csapata, a harmadikon a „Geoszféra” végzett.

A tizenkét csapat különböző ízvilágú kolbászt készített, szinte mindegyiküknek volt speciális receptje. A Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete csapatának Válóczi Ferenc volt a kapitánya, ők palócosan ízesítették a húst, a paprika, só, bors és fokhagyma mellett még más ízesítőt is használtak, de nem árulták el, hogy mit. A „Töltikék” bábolnai recept szerint dolgozták össze a kolbásznak valót. Csapattagjaik, Auer Dorina, Králl Patrik, Mácsai István, Auer Mihály és Eichhardt Emil jó helyezésben reménykedtek. Így volt ezzel a „Vértes Net” is, akik két csapattal is neveztek, a másik a „Véres Net” volt. A tatabányai „Geoszféra” jó kolbásztölteléket hozott össze, a zsűri a 3. helyre rangsorolta őket. A kimondhatatlan nevű „Tragac” sajátos ízeket kreált, de ezúttal nem sikerült a legjobbak között végezniük. A tatabányai Pintér családot mindenki jól ismeri, minden környékbeli „disznóságon” részt vesznek, több díjat is nyertek már. Az unokák, Tamara és Mátyás is rendszerint besegítenek a kolbásztöltésbe.

A Pintér család több nemzedéke is bekapcsolódott a kolbász töltésbe.

Visegrádi József, a Bánhidai Baráti Kör Egyesület elnöke elmondta, a látványdisznó­vágást első ízben rendezték meg, a kolbásztöltő versenyt pedig második alkalommal. – A bánhidai, szlovák hagyományokon alapuló disznóvágást azért is szeretnénk megőrizni, hogy az emberek, a közösségek közelebb kerüljenek egymáshoz. A hagyományőrzésbe a fiatalokat is szeretnénk bevonni, hiszen ők lesznek majd azok, akik továbbviszik ezt és beállnak a sorba. Itt megtudhatták azt is, hogyan is csinálták ezt a munkafolyamatot felmenőink, hogyan éltek elődeink. Persze az is fontos, hogy jó hangulat legyen. Elnézve az arcokat, ebből nem lesz hiány.

A Bánhidai Baráti Kör Egyesületnek idén is szinte minden hónapban van saját rendezvénye: kulturális, gasztronómiai programok, kirándulások, bortúrák. Látványdisznóvágást először csináltak.