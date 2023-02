Még biztonságosabbá teszi a soproni önkormányzat a gyalogátkelőhelyeket. A rendőrség javaslata alapján tíz gyalogátkelőhelyen telepítenek világító prizmákat, amelyek még nagyobb figyelmet irányítanak a gyalogosokra.

Az akció során ilyen átkelőhelyet alakítanak ki a Lackner Kristóf–Patak utca, Balfi út–Árvaház köz, Juharfa út–Révai Miklós utca, Táncsics Mihály–Wesselényi utca, Ady Endre–Ibolya út, Lővér körút–Uszoda, Béke út–Bajcsy-Zsilinszky utca, Fapiac–Magyar utca, illetve Magyar–Pócsi utca és a Híd–Pócsi utca között.

– Fontos tudni, hogy a gyalogátkelőhelyek megfelelő burkolati jelek és közvilágítás mellett is a balesetek gyakori helyszínei, akár a gyalogos, akár az autóvezető figyelmetlenségéből adódóan. Az elmúlt években városunk több beavatkozást is eszközölt, legyen szó a 3D-s zebrák kialakításáról vagy éppen a piros burkolati jelek felfestéséről. A soproniak biztonsága érdekében most újabb okosmegoldásokat alkalmazunk – részletezte Farkas Ciprián polgármester.